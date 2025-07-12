У Римі відбулася конференція з відновлення України: чим вона корисна для Миколаєва

Впродовж 10-11 липня у Римі відбулася Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference за участі президента Володимира Зеленського.

У конференції серед запрошених також взяли участь мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, передає кореспондент «МикВісті».

Серед учасників були також інші представники з регіону: заступник міського голови з питань міжнародної співпраці Сергій Коренєв, депутатка міської ради Тетяна Домбровська, мер Очакова Сергій Бичков та мер Нового Бугу Максим Лагодієнко.

Мер Олександр Сєнкевич розповів, що під час конференції з відновлення зустрічався з міжнародними партнерами та пропонував їм вже сьогодні долучатися до відновлення Миколаєва.

— У нас дуже щільний графік. Ми підписали угоду про співпрацю з італійським містом Барі. Ми мали ще декілька робочих зустрічей з різними структурними підрозділами Європейського Союзу, з Європейською комісією, Європейським Конгресом і таке інше. Звичайно, вже тут на полях URC проводили зустрічі — щойно я мав розмову з віце-президенткою Європейського інвестиційного банку. Такий нетворкінг дуже важливий для зустрічі з різними донорами, з різними інвесторами. Була дуже велика кількість панелей, підготовлених до того, щоб заявити про наше місто і показати, що Миколаїв – це прогресивне місто, не дивлячись на те, що ми знаходимося дуже близько до зони військових дій. Але ми працюємо над поствоєнним розвитком міста і залучаємо наших партнерів, пропонуючи їм сьогодні без великих вкладень починати вже, скажімо так, готувати людей, молодь і так далі, — розповів Олександр Сєнкевич.

Загало впродовж двох днів Миколаїв підписав з міжнародними партнерами п'ять угод та меморандумів про співпрацю. Зокрема з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) на суму понад 14 мільйонів євро. Ці кошти витратять на встановлення індивідуальних теплових пунктів та будівництво трьох сонячних електростанцій.

Фоторепортаж

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Конференція з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Фото: Юлія Бойченко, Аліса Мелік-Адамян