Норвегія та ПРООН запустили масштабну ініціативу з відновлення енергетики України

Норвегія та ПРООН допоможуть Україні модернізувати енергетику. Фото: Міненерго

Програма розвитку ООН спільно з урядом Норвегії оголосили про старт масштабної ініціативи обсягом 200 мільйонів доларів для підтримки енергетичної системи України. Проєкт передбачає як екстрене реагування на кризу, спричинену війною, так і довгострокову модернізацію енергетики відповідно до стратегічних пріоритетів держави.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

За словами міністра Германа Галущенка, ця підтримка дозволить не лише відновити критичну інфраструктуру, а й зробити енергосистему більш сталою, децентралізованою та екологічною.

Міністерка торгівлі та промисловості Норвегії Сесілі Мірсет підтвердила, що Норвегія продовжує рішуче підтримувати Україну, зокрема у боротьбі з викликами для енергетичного сектору.

Ініціатива, реалізована через ПРООН, охоплює:

відновлення теплопостачання та водопостачання для мільйонів українців, зокрема у прифронтових громадах;

забезпечення лікарень і водоканалів сонячними панелями та резервними батареями для стабільної роботи під час відключень електроенергії.

Також на Конференції з відновлення України Норвегія оголосила про виділення 42 мільйонів євро у Фонд підтримки енергетики України. Кошти спрямують на ремонт пошкоджених об’єктів, підвищення стійкості інфраструктури до російських атак і розвиток сталої енергетики.

Крім того, Міненерго уклало угоду з міжнародною фінансовою організацією NEFCO на суму 300 тисяч євро. Ці кошти підуть на підтримку проєктів з енергоефективності та чистої енергії.

Нагадаємо, раніше уряд Нідерландів ухвалив рішення про внесення до Фонду підтримки енергетики України 65 мільйонів євро.