Нідерланди внесуть €65 млн до Фонду підтримки енергетики України
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- Даріна Мельничук
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17:33, 22 березня, 2025
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Уряд Нідерландів ухвалив рішення про внесення до Фонду підтримки енергетики України 65 мільйонів євро.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Заступник міністра енергетики Роман Андарак зазначив, що внесок Нідерландів важливий у проведенні ремонтної кампанії, що вже триває в межах підготовки до наступного опалювального сезону.
«Завдяки цим коштам ми зможемо частково покрити нагальні потреби. Стабільне постачання енергії є умовою функціонування економіки, критичної інфраструктури, соціальної та інших сфер життя в Україні. Ми щиро вдячні за цю допомогу», — сказав Роман Андарак.
Представниця Нідерландів своєю чергою наголосила, що енергетика залишатиметься одним з основних пріоритетів для її країни у наданні подальшої підтримки України.
Також на зустрічі йшлося про потреби українського паливно-енергетичного сектору в обладнанні, зокрема для газовидобувної галузі, яка останнім часом зазнає регулярних російських атак. Сторони домовилися детальніше вивчити можливості співпраці у цьому напрямку.
Нагадаємо, Естонія закупить військову техніку та обладнання на суму 100 мільйонів євро для України. Зокрема — безпілотники, водні судна, медичне обладнання та інші предмети, виготовлені естонськими оборонними підприємствами.
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