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Нідерланди внесуть €65 млн до Фонду підтримки енергетики України

Нідерланди внесуть €65 млн до Фонду підтримки енергетики України. Ілюстраційне фото: Getty ImagesНідерланди внесуть €65 млн до Фонду підтримки енергетики України. Ілюстраційне фото: Getty Images

Уряд Нідерландів ухвалив рішення про внесення до Фонду підтримки енергетики України 65 мільйонів євро.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Заступник міністра енергетики Роман Андарак зазначив, що внесок Нідерландів важливий у проведенні ремонтної кампанії, що вже триває в межах підготовки до наступного опалювального сезону. 

«Завдяки цим коштам ми зможемо частково покрити нагальні потреби. Стабільне постачання енергії є умовою функціонування економіки, критичної інфраструктури, соціальної та інших сфер життя в Україні. Ми щиро вдячні за цю допомогу», — сказав Роман Андарак.

Представниця Нідерландів своєю чергою наголосила, що енергетика залишатиметься одним з основних пріоритетів для її країни у наданні подальшої підтримки України.

Також на зустрічі йшлося про потреби українського паливно-енергетичного сектору в обладнанні, зокрема для газовидобувної галузі, яка останнім часом зазнає регулярних російських атак. Сторони домовилися детальніше вивчити можливості співпраці у цьому напрямку.

Нагадаємо, Естонія закупить військову техніку та обладнання на суму 100 мільйонів євро для України. Зокрема — безпілотники, водні судна, медичне обладнання та інші предмети, виготовлені естонськими оборонними підприємствами.

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