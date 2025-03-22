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Естонія надасть Україні новий пакет військової допомоги на €100 млн

Естонія надасть Україні новий пакет військової допомоги. Фото з відкритих джерелЕстонія надасть Україні новий пакет військової допомоги. Ілюстраційне фото: Getty Images

Естонія закупить військову техніку та обладнання на суму 100 мільйонів євро для України. Зокрема — безпілотники, водні судна, медичне обладнання та інші предмети, виготовлені естонськими оборонними підприємствами.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Естонії, пише «Європейська правда».

Зазначається, що подробиці, кількість і терміни поставок не розголошуються з міркувань безпеки.

«Ми домовилися минулого року, що і цього, і наступного року будемо підтримувати Україну у військовому плані, виділяючи 0,25% нашого ВВП на рік на продукцію естонської оборонної промисловості. Сьогодні ми отримали зворотній зв'язок від України, що дозволить нам якнайшвидше доставити допомогу українцям», — сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Крім того, Естонія надаватиме Україні пряму військову матеріальну допомогу, братиме участь у навчанні військовослужбовців українських сил оборони і разом із Люксембургом очолить IT-коаліцію з надання допомоги Україні.

Нагадаємо, Уряд Німеччини виділив Україні додаткові 3 мільярди євро на військову допомогу в 2025 році в рамках схваленого Бундестагом плану масштабної фіскальної реформи.

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