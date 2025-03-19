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Уряд Німеччини виділить додаткові €3 млрд на військову допомогу Україні

Німеччина виділить додаткові €3 млрд на військову допомогу Україні. Фото: Getty ImagesНімеччина виділить додаткові €3 млрд на військову допомогу Україні. Фото: Getty Images

Уряд Німеччини виділив Україні додаткові 3 мільярди євро на військову допомогу в 2025 році в рамках схваленого Бундестагом плану масштабної фіскальної реформи.

Про це йдеться в заяві міністерства фінансів Німеччини, пише Reuters.

Міністр фінансів Йорг Кукіс після затвердження фіскальної реформи заявив, що «вимоги для надання дозволу на виділення коштів виконання».

Згідно з документом, на цей рік буде спрямовано 2,547 мільярдів євро, а загальна сума, враховуючи відшкодування з Європейського фонду миру, складе 3 мільярди євро.

Крім того, Німеччина планує виділити ще 8,252 мільярдів євро на військову допомогу Україні у період з 2026 по 2029 роки. Загальна підтримка перевищить 11 мільярдів євро.

Очікується, що бюджетний комітет Бундестагу затвердить фінансування у п’ятницю, після ухвалення реформи в Бундесраті.

Нагадаємо, Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні. Зокрема в нього увійшли самохідні зенітні установки Gepard, боєприпаси та безпілотники.

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