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Gepard, дрони, боєприпаси: Німеччина оновила пакет військової допомоги Україні

Військова техніка, Gepard. Фото: Getty ImagesВійськова техніка, Gepard. Фото: Getty Images

У понеділок, 17 березня, Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні. Зокрема в нього увійшли самохідні зенітні установки Gepard, боєприпаси та безпілотники.

Оновлений список допомоги розміщений на сайті німецького Уряду.

До нового пакету допомоги увійшли: 24 машини MRAP для захисту від мін і засідок, боєприпаси до танків Leopard 1 та бойових машин піхоти MARDER, три самохідні зенітні установки Gepard та десять тисяч боєприпасів для них.

Крім того, Німеччина передасть ракети для зенітного ракетного комплексу IRIS-T SLM та п'ять тисяч боєприпасів калібру 155 мм, дві тисяч боєприпасів калібру 122 мм і вісім тисяч боєприпасів для 120-мм мінометів.

Також, 50 розвідувальних дронів VECTOR з запасними частинами, 30 гусеничних дронів Gereon RCS і 30 систем виявлення дронів. Пакет допомоги містить дві бронемашини для розчищення мін та 100 переносних систем розмінування, два мінних трали.

Окрім цього, Україна отримає лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, штурмові гвинтівки та медичні аптечки.

Нагадаємо, що у лютому Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли боєприпаси до танків, систем ППО IRIS-T і Gepard, снаряди до артилерії, різні типи дронів та машини для розмінування.

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