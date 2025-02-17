Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Ілюстраційне фото: flickr.com

У понеділок, 17 лютого, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли боєприпаси до танків, систем ППО IRIS-T і Gepard, снаряди до артилерії, різні типи дронів та машини для розмінування.

Про це повідомляє офіційний сайт уряду країни.

До нового пакета військової допомоги, за даними уряду Німеччини, увійшло наступне озброєння:

56 невразливих для мін транспортних засобів із захистом від засідки MRAP;

боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1;

боєприпаси для БМП Marder;

41 тисяча боєприпасів для самохідних зенітних установок GEPARD;

ракети IRIS-T SLM;

ракети IRIS-T SLS;

4 самохідні артилерійські установки Zuzana 2;

50 тисяч снарядів калібру 155-мм;

2 тисячі снарядів калібру 122-мм;

300 дронів типу HF-1;

51 розвідувальний дрон VECTOR із запчастинами;

245 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;

29 розвідувальних дронів SONGBIRD;

14 розвідувальних дронів HORNET;

2 танки для розмінування WISENT 1;

16 мінних плугів;

8 автомобілів для охорони кордону;

645 лазерних далекомірів;

74 тисячі 44-мм патронів;

100 кулеметів MG5;

2 915 штурмових гвинтівок HK 416;

900 штурмових гвинтівок MK 556;

64 високоточних гвинтівок HLR 338 з 314 000 патронами;

20 гвинтівок CR 308;

73 штурмових гвинтівок AK-47;

понад 60 мільйонів патронів для вогнепальної зброї.

Також Німеччина передала техніку для розмінування, понад 600 лазерних далекомірів та машини для прикордонників.

Нагадаємо, Велика Британія виділяє 150 мільйонів фунтів стерлінгів (186 мільйонів доларів) на черговий пакет військової допомоги Україні.