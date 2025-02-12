Британія оголосила про новий пакет військової допомоги для України в £150 млн

Військова техніка. Ілюстративне фото: Аrmyinform

Велика Британія виділяє 150 мільйонів фунтів стерлінгів (186 мільйонів доларів) на черговий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть танки, артилерія, ракети «повітря-повітря» та інші види озброєння.

Про це сказав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі в Брюсселі.

«Сьогодні я оголошую 150 мільйонів фунтів на вогневу потужність, артилерію, танки, ракети «повітря-повітря» та інші типи озброєнь, а також нові контракти на ремонт найважливішої техніки в Україні. Безпека України визначає глобальну безпеку», — зазначив він.

За словами міністра, цього року Велика Британія витратить 4,5 мільярдів фунтів (5,6 мільярдів доларів) на військову допомогу, щоб підтримати Україну. Зокрема, до кінця березня як напряму, так і у співпраці з партнерами країна поставить велику партію безпілотників.

«Це більше ніж будь-коли раніше. До кінця березня я працюватиму напряму з партнерами, зокрема з Латвією, і ми поставимо близько 10 тисяч дронів протягом року», — сказав міністр оборони Британії.

Нагадаємо, що Україна отримає від Великої Британії фінансову допомогу для підвищення стійкості та розвитку обох країн і сприянню 100-річного партнерства.