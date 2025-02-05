Британія надасть Україні ще £55 млн допомоги

Україна отримає від Великої Британії фінансову допомогу. Фото: Associated Press News

Україна отримає від Великої Британії фінансову допомогу на загальну суму у 55 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 74 мільйони доларів США) для підвищення стійкості та розвитку обох країн і сприянню 100-річного партнерства.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

«Нова підтримка Великої Британії на загальну суму 55 млн фунтів стерлінгів сприятиме підвищенню стійкості та зростанню Великої Британії та України», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що безпосередня підтримка України з боку Великої Британії та довгострокове партнерство між двома країнами будуть головними питаннями порядку денного під час візиту міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі до Києва у середу, який на «на власні очі побачить, як підтримка Великої Британії ставить Україну в найбільш можливу сильну позицію з наближенням четвертого року повномасштабного російського вторгнення».

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«У рамках візиту міністр закордонних справ зустрінеться з Президентом Зеленським, міністром закордонних справ Сибігою, Прем'єр-міністром Шмигалем та віцепрем'єр-міністром Стефанішиною, щоб підтвердити постійну підтримку Великої Британії та обговорити з перших вуст, як Велика Британія та міжнародні партнери можуть забезпечити найбільш можливо сильну позицію України», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у рамках нової підтримки України Велика Британія надасть 3 мільйони фунтів стерлінгів (приблизно 4 мільйони доларів) на постачання українського зерна та інших продуктів харчування до Сирії.

«У співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ця запланована підтримка стане рятівним кругом для найбільш вразливих верств населення Сирії, на відміну від постачання російського зерна жорстокому режиму Асада, який намагався купити прихильність, обтяжуючи сирійську державу дорогими боргами», — йдеться у повідомленні.

Також Велика Британія розробила нову схему для сприяння відстеженню викраденого Росією зерна з підконтрольних їй українських полів, яке потім перемарковується і продається далі.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія надасть Україні до двох мільярдів фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет для них. Це приблизно 2,5 мільярда доларів.