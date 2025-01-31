Велика Британія надасть Україні до £2 млрд на ППО
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
13:41, 31 січня, 2025
-
Велика Британія надасть Україні до двох мільярдів фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет для них. Це приблизно 2,5 мільярди доларів.
Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, сьогодні, 31 січня, уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією.
В рамках угоди також передбачені кошти на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. Такі бази будуть розміщуватись і в Україні.
«Завдяки цьому зможемо суттєво посилити нашу обороноздатність. Вдячні Уряду та народу Великої Британії за те, що підтримують нас на шляху до нашої перемоги», — зазначив прем’єр-міністр України.
Нагадаємо, що у січня цього року Україна і Велика Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових звʼязків і зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.
Раніше Британія та Україна підписали міжурядову Угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку українських оборонних спроможностей.
Останні новини про: Міжнародна допомога