Україна і Британія підписали угоду про 100-річне партнерство
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- Альона Коханчук
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16:00, 16 січня, 2025
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У четвер, 16 січня, Україна і Велика Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових звʼязків і зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.
Про це йдеться на сайті Офісу президента
Угоду підписали президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Рік тому, у січні 2024 року, країни також підписали безпекову угоду.
Основні положення угоди передбачають:
- поглиблення оборонного співробітництва;
- зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО;
- побудову партнерства у сфері морської безпеки;
- посилення економічного та торгівельного співробітництва;
- посилення співпраці у сфері енергетики, клімату і переходу до чистої енергії;
- посилення співпраці у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності;
- протидію іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням;
- зміцнення позицій як лідерів у галузі науки, технологій та інновацій;
- співпрацю в соціокультурних сферах, таких як права людини, гендерна рівність, соціальна інтеграція, соціальний захист тощо;
- співробітництво з питань міграції.
В уряді Британії додали, що сьогодні оголосять про виділення 40 мільйонів фунтів (приблизно 48,7 мільйона доларів) на нову програму економічного відновлення малого і середнього бізнесу в Україні.
Програма створить можливості для британських компаній, підтримуючи ключові сектори зростання в Україні. Фінансування спрямують на підприємства, що підтримують «зелену» економіку, жінок, ветеранів і маргіналізовані групи населення.
Раніше повідомлялося, що Великобританія надає Україні екстрену підтримку в розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів. Кошти направлять на відновлення енергетичної мережі країни та гуманітарну допомогу населенню.
Нагадаємо, що Велика Британія та Україна підписали міжурядову Угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку українських оборонних спроможностей.
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