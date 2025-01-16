Україна і Британія підписали угоду про 100-річне партнерство

Україна і Велика Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство.Фото: Міненерго

У четвер, 16 січня, Україна і Велика Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових звʼязків і зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

Про це йдеться на сайті Офісу президента

Угоду підписали президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Рік тому, у січні 2024 року, країни також підписали безпекову угоду.

Основні положення угоди передбачають:

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поглиблення оборонного співробітництва;

зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО;

побудову партнерства у сфері морської безпеки;

посилення економічного та торгівельного співробітництва;

посилення співпраці у сфері енергетики, клімату і переходу до чистої енергії;

посилення співпраці у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності;

протидію іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням;

зміцнення позицій як лідерів у галузі науки, технологій та інновацій;

співпрацю в соціокультурних сферах, таких як права людини, гендерна рівність, соціальна інтеграція, соціальний захист тощо;

співробітництво з питань міграції.

В уряді Британії додали, що сьогодні оголосять про виділення 40 мільйонів фунтів (приблизно 48,7 мільйона доларів) на нову програму економічного відновлення малого і середнього бізнесу в Україні.

Програма створить можливості для британських компаній, підтримуючи ключові сектори зростання в Україні. Фінансування спрямують на підприємства, що підтримують «зелену» економіку, жінок, ветеранів і маргіналізовані групи населення.

Раніше повідомлялося, що Великобританія надає Україні екстрену підтримку в розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів. Кошти направлять на відновлення енергетичної мережі країни та гуманітарну допомогу населенню.

Нагадаємо, що Велика Британія та Україна підписали міжурядову Угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку українських оборонних спроможностей.