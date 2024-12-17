£35 мільйонів: Британія надає Україні екстрену допомогу на енергетику та гуманітарку

Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Велика Британія запроваджує нові санкції проти Росії. Фото: Claudia Greco / Reuters

Великобританія надає Україні екстрену підтримку в розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів. Кошти направлять на відновлення енергетичної мережі країни та гуманітарну допомогу населенню.

Як повідомляється на сайті британського уряду, прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Англія також запроваджує сьогодні нові санкції проти енергетичного сектору Росії.

«Ці санкції будуть додатково тиснути на російську економіку, яка занепадає. Водночас ми підтримуємо Україну, щоб закрити гуманітарні потреби та провести життєво важливий ремонт енергосистеми, допомагаючи українцям пережити вже третю зиму російського незаконного повномасштабного вторгнення», — сказав прем'єр-міністр.

У відомстві зазначили, що 20 мільйонів фунтів скерують на забезпечення надзвичайних потреб в енергетиці. А саме, на ремонт мереж електропередач та забезпечення додаткових потужностей.

Слід зазначити, що кошти будуть направленні і для захисту енергетичної інфраструктури. Зокрема на проєкт з виробництва додаткових 20 МВт електроенергії, який зможе забезпечити електроенергією 20 тисяч будинків.

Крім того, 15 мільйонів фунтів підуть на гуманітарну допомогу найвразливішим верствам населення.

Раніше Велика Британія виділила додаткові 7,5 мільйонів фунтів стерлінгів для Коаліції дронів, яку створили для підтримки України.