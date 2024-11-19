Міжнародна підтримка: Британія виділила £7,5 млн на дрони для України

Британія виділяє 7,5 млн фунтів на нові дрони для України. Фото: armyinform.com.ua

Велика Британія оголосила про виділення додаткових 7,5 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки Коаліції дронів, яку створили для підтримки України.

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду країни.

Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю ударних і розвідувальних дронів.

Фінансування здійснюватиметься через Коаліцію дронів, яку очолюють Британія та Латвія.

Реклама

Зазначається, що крім внеску Британії, фінансову підтримку Коаліції надали інші міжнародні партнери. Зокрема, Німеччина виділила 10 мільйонів фунтів, Канада — 3 мільйони фунтів, Люксембург — 3 мільйони фунтів.

Загальна сума фонду Коаліції дронів наразі досягла 67 мільйонів фунтів, з яких 15 мільйонів фунтів надала саме Велика Британія.

В уряд акцентували увагу, що додатковий пакет допомоги є важливим внеском у зміцнення ЗСУ, які продовжують протистояти агресії РФ. За їх інформацією, лише за минулі вихідні Росія здійснила понад 120 ракетних та 90 дронових ударів по інфраструктурі України, внаслідок чого загинули мирні жителі.

Нагадаємо, що Данія надасть €130 млн для підтримки оборонної промисловості України.