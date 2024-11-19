Данія надасть €130 млн для підтримки оборонної промисловості України

Метте Фредеріксен і Володимир Зеленський. Архівне фото: липень 2024 року, Володимир Зеленський/Х)

Данія виділить Україні 130 мільйонів євро для розвитку її оборонно-промислового комплексу.

Про це заявила премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, який відбувся у Києві 19 листопада.

Фредеріксен підкреслила важливість українського досвіду в галузі оборони та наголосила, що європейські країни мають вчитися на ньому.

«Є багато чого, чому решта Європи може навчитися у вас, і для мене важливо, щоб наша власна промисловість не тільки в Данії, але й у всіх сусідніх країнах могла приїхати в Україну, вчитися на вашому досвіді й вашій здатності розширювати та розвивати ваші виробничі лінії», — сказала вона.

Раніше повідомлялось, що Україна уклала угоди з Данією на закупівлю зброї на пів мільярда євро.