Данія надасть €130 млн для підтримки оборонної промисловості України
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- Світлана Іванченко
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17:25, 19 листопада, 2024
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Данія виділить Україні 130 мільйонів євро для розвитку її оборонно-промислового комплексу.
Про це заявила премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, який відбувся у Києві 19 листопада.
Фредеріксен підкреслила важливість українського досвіду в галузі оборони та наголосила, що європейські країни мають вчитися на ньому.
«Є багато чого, чому решта Європи може навчитися у вас, і для мене важливо, щоб наша власна промисловість не тільки в Данії, але й у всіх сусідніх країнах могла приїхати в Україну, вчитися на вашому досвіді й вашій здатності розширювати та розвивати ваші виробничі лінії», — сказала вона.
Раніше повідомлялось, що Україна уклала угоди з Данією на закупівлю зброї на пів мільярда євро.
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