Україна уклала угоди з Данією на закупівлю зброї на пів мільярда євро. Фото з відкритих джерел

Україна уклала угоди з Міністерством оборони Данії, які передбачають низку закупівель в українських оборонних компаній.

Як йдеться у повідомленні Міноборони, угоди уклали на загальну суму приблизно 535 мільйонів євро.

Зазначається, що джерелами фінансування є уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів.

Вказується, що Міноборони України та Агенція оборонних закупівель надали Данії вичерпну інформацію про виробників, ефективність озброєння, виробничі спроможності та відповідність антикорупційним стандартам.

«‎За результатами угод українські виробники озброєння та техніки як державні, так і приватні — поставлять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю, ракетне озброєння», — повідомив директор Департаменту політики закупівель Гліб Канєвський.

Також зазначається, що завдяки «‎Данській моделі», яка передбачає пряме фінансування виробників,‎ Україна вже отримала 50 мільйонів євро. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок «‎Богдана»‎ для ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Данія виділить близько 629 мільйонів доларів на придбання озброєння через українську оборонну промисловість, з яких 434 мільйони доларів будуть отримані з заморожених російських активів.