  • понеділок

    11 листопада, 2024

  • 4.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 4.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна уклала угоди з Данією на закупівлю зброї на пів мільярда євро

Україна уклала угоди з Данією на закупівлю зброї на пів мільярда євро. Фото з відкритих джерелУкраїна уклала угоди з Данією на закупівлю зброї на пів мільярда євро. Фото з відкритих джерел

Україна уклала угоди з Міністерством оборони Данії, які передбачають низку закупівель в українських оборонних компаній.

Як йдеться у повідомленні Міноборони, угоди уклали на загальну суму приблизно 535 мільйонів євро.

Зазначається, що джерелами фінансування є уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів.

Вказується, що Міноборони України та Агенція оборонних закупівель надали Данії вичерпну інформацію про виробників, ефективність озброєння, виробничі спроможності та відповідність антикорупційним стандартам.

«‎За результатами угод українські виробники озброєння та техніки як державні, так і приватні — поставлять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю, ракетне озброєння», — повідомив директор Департаменту політики закупівель Гліб Канєвський.

Також зазначається, що завдяки «‎Данській моделі», яка передбачає пряме фінансування виробників,‎ Україна вже отримала 50 мільйонів євро. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок «‎Богдана»‎ для ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Данія виділить близько 629 мільйонів доларів на придбання озброєння через українську оборонну промисловість, з яких 434 мільйони доларів будуть отримані з заморожених російських активів.

Останні новини про: Данія

Данські «Інженери без кордонів» відзвітували про тиждень роботи в Миколаєві
Миколаївська поліція отримала нову автівку від міжнародних партнерів
«Маленька Данія на Чорному морі», — данський посол розповів, яким хотів би бачити Миколаїв мер Сєнкевич
Реклама

Читайте також:

новини

Удар дронів по Миколаєву: в місті оголосили День жалоби за загиблими

Олена Козубовська
новини

«Економіка оживе», — у «Нібулоні» пояснили, чим допоможе Миколаєву розмінування акваторії Південного Бугу

Юлія Бойченко
новини

Пішов з життя відомий миколаївський режисер і культурний діяч Дмитро Криворучко

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві шукають донора, який за ₴15 млн капітально відремонтує Каскадний сквер

Юлія Бойченко
новини

«Почути, щоб почати»: у Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Голубʼятникової

Даріна Мельничук

Останні новини про: Данія

«Маленька Данія на Чорному морі», — данський посол розповів, яким хотів би бачити Миколаїв мер Сєнкевич
Миколаївська поліція отримала нову автівку від міжнародних партнерів
Данські «Інженери без кордонів» відзвітували про тиждень роботи в Миколаєві

У Путіна назвали неправдивою інформацію про розмову з Трампом

«Повернулись до залякування мирних», — Кім про сьогоднішній обстріл Миколаєва

1 година тому

У Миколаєві відбудеться допрем'єрний показ фільму «Редакція» про сучасні українські медіа

Головне сьогодні