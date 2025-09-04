Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    4 вересня, 2025

  • 26°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 4 вересня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 26° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаїв отримає 15 когенераційних установок від Світового банку

У Миколаєві додатково встановлять 15 когенераційних установок. Фото: Денис ШмигальУ Миколаєві додатково встановлять 15 когенераційних установок. Фото: Денис Шмигаль

«Миколаївоблтеплоенерго» отримає 15 когенераційних установок загальною потужністю 27,5 МВт у рамках проєкту Світового банку.

Для цього депутати під час засідання сесії міськради 4 вересня, внесли зміни до програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства, пишуть «МикВісті».

На засіданні комісії з питань бюджету директор КП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов наголосив, що підприємство вже кілька років розвиває напрям когенерації:

— Ми працюємо над розбудовою розподіленої генерації з травня 2022 року. Сьогодні ми генеруємо в мережу міста понад 4 МВт електроенергії. На 1 листопада плануємо вийти на рівень 10 МВт, а до кінця року — на 15,6 МВт. Проєкт, який винесено на розгляд у постанові, реалізується за рахунок субвенції Світового банку через Міністерство інфраструктури України. Йдеться про отримання містом Миколаєвом 15 когенераційних установок загальною потужністю 27,5 МВт. Необхідність внесення змін до міської програми полягає в тому, щоб Міністерство розвитку громад та територій України побачило наші реальні наміри й включило місто до цього проєкту без ризику виключення, – сказав Микола Логвінов. 

Нагадаємо, що Світовий банк надасть додаткові 116 мільйонів доларів для відновлення систем теплопостачання та підтримки енергетичної стійкості семи міст, критична інфраструктура яких була пошкоджена через атаки РФ.

Реклама

Читайте також:

новини

«На вивчення є хвилина», — депутат Коваленко невдоволений, що проєкти рішень депутати отримують за день до сесії

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутати Миколаєва не розуміють, чому місто фінансує «Обласну муніципальну варту»

Аліна Квітко
новини

«Покрівля стара, скрізь тече», — у миколаївському концерт-холі «Юність» за ₴3,3 млн замінять дах

Юлія Бойченко
новини

Сесія міськради Миколаєва зірвалась після суперечки Домбровської та Сєнкевича

Катерина Середа
новини

На 2-й Набережній у Миколаєві планують зробити асфальт і пішохідну доріжку за 3,7 млн: для цього знесуть 29 дерев

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

«На вивчення є хвилина», — депутат Коваленко невдоволений, що проекти рішень депутати отримують за день до сесії

Депутати Миколаєва не розуміють, чому місто фінансує «Обласну муніципальну варту»

4 години тому

Миколаївський паралімпієць Серьоженко здобув бронзу на чемпіонаті світу з фехтування

Ірина Олехнович

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay