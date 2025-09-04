Миколаїв отримає 15 когенераційних установок від Світового банку

У Миколаєві додатково встановлять 15 когенераційних установок. Фото: Денис Шмигаль

«Миколаївоблтеплоенерго» отримає 15 когенераційних установок загальною потужністю 27,5 МВт у рамках проєкту Світового банку.

Для цього депутати під час засідання сесії міськради 4 вересня, внесли зміни до програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства, пишуть «МикВісті».

На засіданні комісії з питань бюджету директор КП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов наголосив, що підприємство вже кілька років розвиває напрям когенерації:

— Ми працюємо над розбудовою розподіленої генерації з травня 2022 року. Сьогодні ми генеруємо в мережу міста понад 4 МВт електроенергії. На 1 листопада плануємо вийти на рівень 10 МВт, а до кінця року — на 15,6 МВт. Проєкт, який винесено на розгляд у постанові, реалізується за рахунок субвенції Світового банку через Міністерство інфраструктури України. Йдеться про отримання містом Миколаєвом 15 когенераційних установок загальною потужністю 27,5 МВт. Необхідність внесення змін до міської програми полягає в тому, щоб Міністерство розвитку громад та територій України побачило наші реальні наміри й включило місто до цього проєкту без ризику виключення, – сказав Микола Логвінов.

Нагадаємо, що Світовий банк надасть додаткові 116 мільйонів доларів для відновлення систем теплопостачання та підтримки енергетичної стійкості семи міст, критична інфраструктура яких була пошкоджена через атаки РФ.