Миколаїв отримає 15 когенераційних установок від Світового банку
- Аліна Квітко
12:10, 04 вересня, 2025
«Миколаївоблтеплоенерго» отримає 15 когенераційних установок загальною потужністю 27,5 МВт у рамках проєкту Світового банку.
Для цього депутати під час засідання сесії міськради 4 вересня, внесли зміни до програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства, пишуть «МикВісті».
На засіданні комісії з питань бюджету директор КП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов наголосив, що підприємство вже кілька років розвиває напрям когенерації:
— Ми працюємо над розбудовою розподіленої генерації з травня 2022 року. Сьогодні ми генеруємо в мережу міста понад 4 МВт електроенергії. На 1 листопада плануємо вийти на рівень 10 МВт, а до кінця року — на 15,6 МВт. Проєкт, який винесено на розгляд у постанові, реалізується за рахунок субвенції Світового банку через Міністерство інфраструктури України. Йдеться про отримання містом Миколаєвом 15 когенераційних установок загальною потужністю 27,5 МВт. Необхідність внесення змін до міської програми полягає в тому, щоб Міністерство розвитку громад та територій України побачило наші реальні наміри й включило місто до цього проєкту без ризику виключення, – сказав Микола Логвінов.
Нагадаємо, що Світовий банк надасть додаткові 116 мільйонів доларів для відновлення систем теплопостачання та підтримки енергетичної стійкості семи міст, критична інфраструктура яких була пошкоджена через атаки РФ.
