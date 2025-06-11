Миколаїв отримає ₴1,1 млрд на теплопостачання: уряд виділив кошти на нові котельні

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого 2025 року. Фото: «МикВісті»

Кабінет Міністрів України виділив 1,1 мільярда гривень на підготовку Миколаєва до наступного опалювального сезону. У місті планують встановити нові котельні замість пошкодженої ТЕЦ.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, у місті триває будівництво нової системи теплопостачання на заміну Миколаївській ТЕЦ, яка постійно зазнає атак РФ.

— Будуємо нову генерацію. Посилюємо захист енергооб’єктів. Ремонтуємо все, що можна відремонтувати...Ворог постійно атакує Миколаївську ТЕЦ, а тому кошти Уряд виділяє на будівництво саме розподіленої теплової генерації, — сказав прем’єр-міністр.

Йдеться, зокрема, про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 мегават. За словами прем’єра, це дозволить забезпечити тепло в оселях містян під час наступної зими.

Нагадаємо, у ніч на 16 лютого цього року російські війська дронами атакували Миколаїв, внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.