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Обстріл Миколаївської ТЕЦ: збитки склали понад ₴500 млн

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: «МикВісті»

Через обстріл Миколаївської ТЕЦ завдано збитків навколишньому середовищу на понад 500 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Після обстрілу 16 лютого 2025 року на території Миколаївської ТЕЦ земля зазнала серйозного забруднення.

За підрахунками Державної екологічної інспекції засмічено площу в 15 тисяч 500 квадратних метрів. Загальний обсяг відходів становить близько 120 кубометрів. Екологи оцінили завдані збитки у 536 мільйонів гривень.

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Обстріл Миколаєва 16 лютого

16 лютого о 0:50 пролунав перший вибух у Миколаєві. Згодом стало відомо, що місто під атакою дронів. До 1:42 у Миколаєві пролунали ще шість вибухів. 

Вранці начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Крім того, внаслідок атаки поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували, і наразі його стан оцінюється як задовільний.

Згодом стало відомо, що внаслідок нічного російського обстрілу частина мешканців міста залишилася без теплопостачання.

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