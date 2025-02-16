Росіяни атакували Миколаївську ТЕЦ, – Сєнкевич

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, фото: «МикВісті»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що вночі російські військові атакували Миколаївську ТЕЦ.

Про це він повідомив в телемарафоні «Єдині новини».

«Вночі російські терористи атакували місто. Росіяни атакували наше підприємство Миколаївське ТЕЦ і залишили фактично велику частину міста без централізованого теплопостачання. Зараз ми всі працюємо над розв'язанням цієї проблеми та сьогодні в нас є головна ціла – це запустити опалення, хоча б ту частину ТЕЦ, яка працювала на опалення містян», – повідомив Сєнкевич.

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Обстріл Миколаєва 16 лютого: що відомо

16 лютого о 0:50 пролунав перший вибух у Миколаєві. Згодом стало відомо, що місто під атакою дронів. До 1:42 у Миколаєві пролунали ще шість вибухів.

Вранці начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Крім того, внаслідок атаки поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували, і наразі його стан оцінюється як задовільний.

Згодом стало відомо, що внаслідок нічного російського обстрілу частина мешканців міста залишилася без теплопостачання.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, наразі ведуться роботи з оцінки пошкоджень та відновлення подачі тепла. Наразі без теплопостачання залишається 46 тисяч абонентів.