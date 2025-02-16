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Внаслідок російського обстрілу в Миколаєві частина містян залишилася без теплопостачання

Внаслідок російського обстрілу в Миколаєві частина містян залишилася без теплопостачання, фото: «МикВісті»Внаслідок російського обстрілу в Миколаєві частина містян залишилася без теплопостачання, фото: «МикВісті»

Внаслідок нічного російського обстрілу у Миколаєві пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, через що частина мешканців міста залишилася без теплопостачання.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, наразі ведуться роботи з оцінки пошкоджень та відновлення подачі тепла.

«Російські покидьки атакували вночі об'єкт критичної інфраструктури. Від самої ночі робимо все, аби визначити об'єми проведення ремонтних робіт, щоб повернути теплопостачання у домівки містян. Як тільки щось зміниться — інформуватиму», – написав він.

Наслідки нічної атаки на Миколаїв, фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв, фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв, фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв, фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв, фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв, фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв, фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв, фото: «МикВісті»

Нагадаємо, у ніч на 16 лютого російські війська здійснили атаку дронами на Миколаїв.

Як повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки та комерційні приміщення.

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