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У Миколаєві без тепла залишаються 46 тисяч абонентів, – Шмигаль

Денис Шмигаль. Фото: пресслужба УрядуДенис Шмигаль. Фото: пресслужба Уряду

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок нічної атаки російських безпілотників на критичну інфраструктуру Миколаєва без теплопостачання залишилися 46 тисяч абонентів.

Про це він повідомив у свої соціальних мережах. 

«БПЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу. Наразі без теплопостачання залишаються 46 тисяч абонентів», – написав він.

За словами Шмигаля, відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки, а у місті вже розгорнуто 67 пунктів незламності. Також триває підключення трьох модульних котелень у закладах охорони здоров’я.

«Координуємо зусилля центральної та місцевої влади щодо допомоги людям», – додав він. 

Обстріл Миколаєва 16 лютого: що відомо

16 лютого о 0:50 пролунав перший вибух у Миколаєві. Згодом стало відомо, що місто під атакою дронів. До 1:42 у Миколаєві пролунали ще шість вибухів. 

Вранці начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Крім того, внаслідок атаки поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували, і наразі його стан оцінюється як задовільний.

Згодом стало відомо, що внаслідок нічного російського обстрілу частина мешканців міста залишилася без теплопостачання.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, наразі ведуться роботи з оцінки пошкоджень та відновлення подачі тепла.

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