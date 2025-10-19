  • неділя

    19 жовтня, 2025

  • 10.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 19 жовтня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 10.9° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві під час пожежі будинку загинув пенсіонер

Пожежа в дачному будинку у селі Галицинове, 10 березня 2025 рік, ілюстративне фото ДСНСПожежа в дачному будинку у селі Галицинове, 10 березня 2025 рік, ілюстративне фото ДСНС

В ніч на 19 жовтня під час пожежі в приватному житловому будинку у Миколаєвізагинув 68-річний чоловік.

В приміщенні горіли речі домашнього вжитку та меблі на площі 10 квадратних метрів, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Загалом за минулу добу в області сталося 8 пожеж, 6 з яких — у приватному секторі. Пожежі житлових будинків сталися також у селі Ганнівка Вознесенського району та селищі Криве Озеро Первомайського району. Постраждалих немає.

Ще одна пожежі сталася у селі Мішково-Погорілове — там горів нежитловий будинок на площі 40 квадратних метрів.

Також горів автомобіль ЗАЗ, який був припаркований поблизу автогаражного кооперативу у Центральному районі Миколаєва.

Від ДСНС працювали 44 вогнеборці, 11 одиниць техніки, чергова зміна оперативно-координаційного центру.

Нагадаємо, у Центральному районі Миколаєва в квартирі десятиповерхового будинку через коротке замикання електромережі загорівся холодильник.

Останні новини про: Пожежі

У Миколаєві та районах області за добу ліквідували п’ять пожеж
Через коротке замикання в квартирі у Миколаєві загорівся холодильник
Протягом доби у Миколаєві та області сталось кілька пожеж у будинках і на відкритій місцевості
Реклама

Читайте також:

новини

З бюджету Миколаєва збираються виділити 3,9 млн грн на закупівлю шкільних автобусів

Юлія Бойченко
новини

Бюджетний комітет Ради вирішив не забирати у громад 4% податку на доходи

Аліна Квітко
новини

Осінній Миколаїв. Як місто дихає теплом попри прохолодну погоду

Даріна Мельничук
новини

«Гірше, ніж у 2023 році», — Кім про стан аграрного сектору на Миколаївщині

Ірина Олехнович
новини

«На вечір є велика ймовірність відключення», — Кім попередив, що сьогодні теж можуть вимикати світло

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

Протягом доби у Миколаєві та області сталось кілька пожеж у будинках і на відкритій місцевості
Через коротке замикання в квартирі у Миколаєві загорівся холодильник
У Миколаєві та районах області за добу ліквідували п’ять пожеж

ВМС знищили російський склад боєприпасів на Кінбурнській косі

З бюджету Миколаєва збираються виділити 3,9 млн грн на закупівлю шкільних автобусів

2 години тому

«Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону

Аліна Квітко

Головне сьогодні