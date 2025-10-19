У Миколаєві під час пожежі будинку загинув пенсіонер
14:10, 19 жовтня, 2025
В ніч на 19 жовтня під час пожежі в приватному житловому будинку у Миколаєвізагинув 68-річний чоловік.
В приміщенні горіли речі домашнього вжитку та меблі на площі 10 квадратних метрів, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Загалом за минулу добу в області сталося 8 пожеж, 6 з яких — у приватному секторі. Пожежі житлових будинків сталися також у селі Ганнівка Вознесенського району та селищі Криве Озеро Первомайського району. Постраждалих немає.
Ще одна пожежі сталася у селі Мішково-Погорілове — там горів нежитловий будинок на площі 40 квадратних метрів.
Також горів автомобіль ЗАЗ, який був припаркований поблизу автогаражного кооперативу у Центральному районі Миколаєва.
Від ДСНС працювали 44 вогнеборці, 11 одиниць техніки, чергова зміна оперативно-координаційного центру.
Нагадаємо, у Центральному районі Миколаєва в квартирі десятиповерхового будинку через коротке замикання електромережі загорівся холодильник.
