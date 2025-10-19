У Миколаєві під час пожежі будинку загинув пенсіонер

Пожежа в дачному будинку у селі Галицинове, 10 березня 2025 рік, ілюстративне фото ДСНС

В ніч на 19 жовтня під час пожежі в приватному житловому будинку у Миколаєвізагинув 68-річний чоловік.

В приміщенні горіли речі домашнього вжитку та меблі на площі 10 квадратних метрів, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Загалом за минулу добу в області сталося 8 пожеж, 6 з яких — у приватному секторі. Пожежі житлових будинків сталися також у селі Ганнівка Вознесенського району та селищі Криве Озеро Первомайського району. Постраждалих немає.

Ще одна пожежі сталася у селі Мішково-Погорілове — там горів нежитловий будинок на площі 40 квадратних метрів.

Також горів автомобіль ЗАЗ, який був припаркований поблизу автогаражного кооперативу у Центральному районі Миколаєва.

Від ДСНС працювали 44 вогнеборці, 11 одиниць техніки, чергова зміна оперативно-координаційного центру.

Нагадаємо, у Центральному районі Миколаєва в квартирі десятиповерхового будинку через коротке замикання електромережі загорівся холодильник.