  • четвер

    16 жовтня, 2025

  • 12.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 16 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 12.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через коротке замикання в квартирі у Миколаєві загорівся холодильник

Вогнеборці ліквідовують пожежу в будинку. Фото: ДСНС у Миколаївській областіВогнеборці ліквідовують пожежу в будинку. Фото: ДСНС у Миколаївській області, для ілюстрації

У Центральному районі Миколаєва в квартирі десятиповерхового будинку через коротке замикання електромережі загорівся холодильник.

Як повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, власник встиг сам загасити вогонь.

Загалом, протягом доби 15 та 16 жовтня на території Миколаївщини сталося чотири пожежі. У Снігурівці горіла кухня в квартирі двоповерхового будинку на площі п’ять квадратних метрів.

У Центральному районі Миколаєва загасили займання в нежитловій будівлі на площі тридцять квадратних метрів. У Миколаївському районі сталася пожежа металевого вагончика площею п’ятнадцять квадратних метрів. Причини цих займання з’ясовуються.

Загалом у Миколаївській області з початку року та станом на жовтень зареєстрували 4780 пожеж — це на 25% більше, ніж торік.

Останні новини про: Пожежі

Загорілось ліжко під час паління: на Миколаївщині загинув чоловік
Пожежі за добу: у Миколаєві згорів автомобіль, в області палало сміття
У Миколаєві та районах області за добу ліквідували п’ять пожеж
Реклама

Читайте також:

новини

«Нафтогаз» судиться з «Миколаївоблтеплоенерго» і хоче арештувати рахунки, — Логвінов

Аліна Квітко
новини

Одещина у трійці регіонів із найбільшою кількістю штрафів ТЦК

Світлана Іванченко
новини

«Миколаївоблтеплоенерго» прийме на баланс старі мережі заводу «Зоря»

Аліна Квітко
новини

Повертати чи ні скульптуру Фалєєва на Флотський бульвар, вирішуватимуть проектанти та архітектори, це не пам’ятка культури, — Любаров

Аліна Квітко
новини

«Готуємось до найгіршого», — Сєнкевич про загрози під час опалювального сезону в Миколаєві

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

У Миколаєві та районах області за добу ліквідували п’ять пожеж
Пожежі за добу: у Миколаєві згорів автомобіль, в області палало сміття
Загорілось ліжко під час паління: на Миколаївщині загинув чоловік

«Росія — це мій ворог», — Труханов заявив, що не поїде з Одеси й не погодиться на «обмін»

«Нафтогаз» судиться з «Миколаївоблтеплоенерго» і хоче арештувати рахунки, — Логвінов

Компанія з Ганновера допоможе Миколаєву в управлінні комунальним житлом: угоду підписано