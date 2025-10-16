Через коротке замикання в квартирі у Миколаєві загорівся холодильник

Вогнеборці ліквідовують пожежу в будинку. Фото: ДСНС у Миколаївській області, для ілюстрації

У Центральному районі Миколаєва в квартирі десятиповерхового будинку через коротке замикання електромережі загорівся холодильник.

Як повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, власник встиг сам загасити вогонь.

Загалом, протягом доби 15 та 16 жовтня на території Миколаївщини сталося чотири пожежі. У Снігурівці горіла кухня в квартирі двоповерхового будинку на площі п’ять квадратних метрів.

У Центральному районі Миколаєва загасили займання в нежитловій будівлі на площі тридцять квадратних метрів. У Миколаївському районі сталася пожежа металевого вагончика площею п’ятнадцять квадратних метрів. Причини цих займання з’ясовуються.

Загалом у Миколаївській області з початку року та станом на жовтень зареєстрували 4780 пожеж — це на 25% більше, ніж торік.