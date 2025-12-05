  • пʼятниця

Спортсменки Миколаївщини стали призерками чемпіонату Європи з паранастільного тенісу

Спортсменки Миколаївщини стали призерками чемпіонату Європи з паранастільного тенісу. Фото: Миколаївська ОВАСпортсменки Миколаївщини стали призерками чемпіонату Європи з паранастільного тенісу. Фото: Миколаївська ОВА

З 21 по 25 листопада у шведському Хельсінборзі відбувся чемпіонат Європи з паранастільного тенісу ITTF European Para Championships 2025, який об’єднав спортсменів із 37 країн.

Як повідомляють у Миколаївській ОВА, Україну на змаганнях представили 11 паралімпійських атлетів, що вибороли загалом 7 медалей – одну золоту, одну срібну та п’ять бронзових. Такий результат дозволив збірній увійти до десятки найсильніших команд Європи.

Спортсменки Миколаївщини стали призерками чемпіонату Європи з паранастільного тенісу. Фото: Миколаївська ОВАСпортсменки Миколаївщини стали призерками чемпіонату Європи з паранастільного тенісу. Фото: Миколаївська ОВА
Спортсменки Миколаївщини стали призерками чемпіонату Європи з паранастільного тенісу. Фото: Миколаївська ОВАСпортсменки Миколаївщини стали призерками чемпіонату Європи з паранастільного тенісу. Фото: Миколаївська ОВА

Серед призерок були і спортсменки з Миколаївської області. Так, Наталя Косміна здобула срібну медаль (11 клас), а Ірина Шинкарьова виборола бронзову медаль ( клас 9).

Нагадаємо, раніше миколаївські стрибуни у воду стали призерами чемпіонату України.

