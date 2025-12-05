Спортсменки Миколаївщини стали призерками чемпіонату Європи з паранастільного тенісу
Ірина Олехнович
11:43, 05 грудня, 2025
З 21 по 25 листопада у шведському Хельсінборзі відбувся чемпіонат Європи з паранастільного тенісу ITTF European Para Championships 2025, який об’єднав спортсменів із 37 країн.
Як повідомляють у Миколаївській ОВА, Україну на змаганнях представили 11 паралімпійських атлетів, що вибороли загалом 7 медалей – одну золоту, одну срібну та п’ять бронзових. Такий результат дозволив збірній увійти до десятки найсильніших команд Європи.
Серед призерок були і спортсменки з Миколаївської області. Так, Наталя Косміна здобула срібну медаль (11 клас), а Ірина Шинкарьова виборола бронзову медаль ( клас 9).
Нагадаємо, раніше миколаївські стрибуни у воду стали призерами чемпіонату України.
