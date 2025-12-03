  • середа

Клуб

Миколаївські стрибуни у воду стали призерами чемпіонату України

Четверо стрибунів з Миколаївщини здобули медалі на чемпіонаті України. Фото: Федерація УкраїниЧетверо стрибунів з Миколаївщини здобули медалі на чемпіонаті України. Фото: Федерація України

Спортсмени з Миколаївської області успішно виступили на командному чемпіонаті України зі стрибків у воду, і вибороли золоті та бронзові нагороди.

Про це повідомили у Федерації України.

Зазначається, що у фінальних змаганнях року беруть участь 72 атлети з восьми регіонів країни: Вінницької, Донецької, Запорізької, Луганської, Львівської, Миколаївської, Харківської областей та міста Києва.

Першими були розіграні медалі у синхронних стрибках з триметрового трампліна та вишки серед чоловіків і жінок. Представники Миколаївщини здобули дві золоті та дві бронзові медалі. Зокрема, Богдан Чижевський та Максим Мірза посіли перше місце у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна, набравши 350,19 бала.

Крім того, Ярослав Телебзда та Володимир Пекур вибороли бронзу у синхронних стрибках з вишки, які показали результат 193,35 бала.

Раніше повідомлялось, що спортсмен Олексій Середа з Миколаєва увійшов до п’ятірки номінантів на звання найкращого стрибуна у воду світу у 2025 році.

