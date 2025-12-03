Миколаївські стрибуни у воду стали призерами чемпіонату України
- Світлана Іванченко
14:28, 03 грудня, 2025
Спортсмени з Миколаївської області успішно виступили на командному чемпіонаті України зі стрибків у воду, і вибороли золоті та бронзові нагороди.
Про це повідомили у Федерації України.
Зазначається, що у фінальних змаганнях року беруть участь 72 атлети з восьми регіонів країни: Вінницької, Донецької, Запорізької, Луганської, Львівської, Миколаївської, Харківської областей та міста Києва.
Першими були розіграні медалі у синхронних стрибках з триметрового трампліна та вишки серед чоловіків і жінок. Представники Миколаївщини здобули дві золоті та дві бронзові медалі. Зокрема, Богдан Чижевський та Максим Мірза посіли перше місце у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна, набравши 350,19 бала.
Крім того, Ярослав Телебзда та Володимир Пекур вибороли бронзу у синхронних стрибках з вишки, які показали результат 193,35 бала.
Раніше повідомлялось, що спортсмен Олексій Середа з Миколаєва увійшов до п’ятірки номінантів на звання найкращого стрибуна у воду світу у 2025 році.
