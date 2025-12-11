На Миколаївщині до десяти років тюрми засудили російського військового. Суд визнав його винним у катуванні цивільної жінки під час тимчасової окупації Снігурівської громади.

Як повідомили в обласній прокуратурі, мова де про начальника розвідки 2-го гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади ЗС РФ.

10 років тюрми отримав російський військовий за катування мирної мешканки на Миколаївщині. Фото: Миколаївська облпрокуратура

Слідство встановило, що під час тимчасової окупації Снігурівської територіальної громади Баштанського району російський військовий незаконно утримував 44-річну місцеву жительку. Змушував її надати інформацію про сина — військовослужбовця ЗСУ.

«З метою примусити її надати інформацію про сина — військовослужбовця ЗСУ, а також про місцезнаходження українських військових, учасників АТО/ООС та територіальної оборони, до неї застосував фізичне і психологічне насильство, принижував її честь і гідність, а також створював неналежні умови утримання», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше російських військовослужбовців Руслана Ахметова та Азрета Батдиєва суд визнав винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням села Новикиївка у Миколаївській області та заочно дав 11 і 12 років увʼязнення.