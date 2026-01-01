Одна людина загинула, ще четверо поранені через російські обстріли Херсонщини. Фото: Нацполіція, для ілюстрації

Минулої доби внаслідок російських атак на Херсонщині загинула одна людина, ще четверо мешканців області дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це вранці 1 січня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, війська РФ обстріляли 24 населені пункти області, застосовуючи авіацію, артилерію та дрони. Удари спрямовувалися по об’єктах критичної й соціальної інфраструктури, а також по житлових кварталах.

Унаслідок атак на правобережжі Херсонщини пошкоджено багатоповерховий будинок, шість приватних осель та автомобіль.

Як уточнив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, троє з чотирьох поранених — жителі Херсонської територіальної громади. За даними МВА, російські війська били по Антонівці, Садовому та Херсону.

Нагадаємо, що через російську збройну агресію на правобережжі Херсонщини, станом на грудень 2025 року, пошкоджено або зруйновано 37,8 тисячі об’єктів.