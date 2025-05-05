«Наказали тягнути паличку, щоб дізнатись, кого вб'ють першим». На Миколаївщині заочно засудили двох російських військових за катування цивільних
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- Аліса Мелік-Адамян
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9:00, 05 травня, 2025
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Російських військовослужбовців Руслана Ахметова та Азрета Батдиєва суд визнав винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням села Новикиївка у Миколаївській області та заочно дав 11 і 12 років увʼязнення.
Про це свідчить вирок Снігурівського районного суду від 28 квітня, пишуть «МикВісті».
Зазначимо, що у пособництві росіянам у вказаній справі у липні 2024 року суд увʼязнив пенсіонера Григорія Драгуненка.
Нагадаємо, що село було в окупації з 4 березня по 11 листопада. Як встановило слідство, військові 1 мотострілецької роти 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони Росії фельдшер Руслан Ахметов та стрілок-помічник гранатометника Азрет Батдиєв катували та погрожували вбивством сімом жителям села.
Коли у липні 2022 року окупанти зіштовхнулись із нестачею водопостачання, вони знайшли в селі помешкання з точкою для водозабору, облаштовану водяним насосом, яку хотіли використати для своїх потреб.
Місцеві дізнались про це і демонтували насос разом з односельцями, сховавши від росіян. Список їх імен та прізвищ Ахметову та Батдиєву разом з іншими військовими угрупування передав місцевий житель. Але самостійно виявити їх місця проживання росіяни не могли, тому залучили до себе Григорія Драгуненка.
Разом з ним вони їздили селом та розшукували людей зі списку, яких затримували і садили у вантажну машину. Затриманих привезли на територію біля кладовища, щоб «не треба буде далеко нести» і наказали вишикуватись. Пізніше на місце привезли ще двох місцевих, яких вивели за балку інсценували їх страту, стріляючи над головами.
Інших росіяни залякували, били, погрожували вбивством, змушували грати в жеребкування на власне життя — наказали тягнути паличку, щоб дізнатись, кого вб'ють першим, а Батдиєв стріляв у землю біля ніг.
На суді потерпілі розповіли, що після затримання військові РФ били ногами по обличчю, ставили на коліна і погрожували їх застрелити. Після цього їх відпустили і дати термін до ранку, щоб ті повернули насос.
За рішенням суду, Руслан Ахметов отримав 12 років увʼязнення, а Азрет Батдиєв — 11 років.
Раніше повідомляли, що двох військовослужбовців РФ заочно судитимуть за незаконне утримання у нелюдських умовах та тортури цивільного жителя колишньої тимчасово окупованої території Миколаївської області.
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