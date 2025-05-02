Двох російських військових судитимуть заочно за катування людей на окупованій Миколаївщині

Обвинувачені військові РФ. Фото: поліція Миколаївщини

Двох військовослужбовців РФ заочно судитимуть за незаконне утримання у нелюдських умовах та тортури цивільного жителя колишньої тимчасово окупованої території Миколаївської області.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Під час розслідування правоохоронці встановили двох російських військових, які на момент злочину були командиром та заступником у мотострілецькому батальйоні 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади РФ.

«Зловмисники, перебуваючи у складі російських збройних сил в окупованих ними на той час селах Снігурівської міської громади Баштанського району, незаконно затримали, утримували в нелюдських умовах та катували мешканця села Євгенівка», — йдеться у повідомленні поліції.

Обвинуваченим загрожує до 12 років в’язниці. Їх подальшу долю вирішить суд.

Нагадаємо, що слідчі ідентифікували та повідомили про підозру російському військовому, який катував та знущався над місцевою жителькою Миколаївської області під час окупації.