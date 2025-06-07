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На Миколаївщині судитимуть російського військового, якого підозрюють у катуванні жінки під час окупації

Місто Снігурівка, серпень 2024 року. Архівне фото: «МикВісті»Місто Снігурівка, серпень 2024 року. Архівне фото: «МикВісті»

Російського військовослужбовця судитимуть за підозрою у катуванні цивільної жінки під час тимчасової окупації Снігурівської громади.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Мова йде про начальника розвідки 2-го гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади ЗС РФ. Його обвинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою з іншими окупантами.

За версією слідства, військовий разом з іншими росіянами незаконно утримував 44-річну мешканку громади. Катуванням і погрозами сексуального насильства вони намагались дізнатися інформацію про її сина — військовослужбовця ЗСУ.

Нагадаємо, раніше російських військовослужбовців Руслана Ахметова та Азрета Батдиєва суд визнав винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням села Новикиївка у Миколаївській області та заочно дав 11 і 12 років увʼязнення. 

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