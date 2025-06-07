На Миколаївщині судитимуть російського військового, якого підозрюють у катуванні жінки під час окупації
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- Аліса Мелік-Адамян
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13:35, 07 червня, 2025
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Російського військовослужбовця судитимуть за підозрою у катуванні цивільної жінки під час тимчасової окупації Снігурівської громади.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
Мова йде про начальника розвідки 2-го гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади ЗС РФ. Його обвинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою з іншими окупантами.
За версією слідства, військовий разом з іншими росіянами незаконно утримував 44-річну мешканку громади. Катуванням і погрозами сексуального насильства вони намагались дізнатися інформацію про її сина — військовослужбовця ЗСУ.
Нагадаємо, раніше російських військовослужбовців Руслана Ахметова та Азрета Батдиєва суд визнав винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням села Новикиївка у Миколаївській області та заочно дав 11 і 12 років увʼязнення.
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