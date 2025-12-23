Каратисти з Миколаївщини вибороли нагороди на відкритому обласному чемпіонаті

Відкритий чемпіонат Миколаївської області з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській області

У неділю, 21 грудня, у Фізкультурно-оздоровчому комплексі «ФОК Миколаїв» відбувся Відкритий чемпіонат Миколаївської області з кіокушин карате.

Про це повідомили у Федерації кіокушин карате Миколаївської області.

У змаганнях взяли участь 130 спортсменів з Миколаєва, Первомайська, Очакова, Чорноморської громади, а також вихованці Миколаївської обласної комунальної комплексної ДЮСШ №1 під керівництвом тренерів Юрія та Анастасії Галімон і Володимира Гурова.

Під час урочистого відкриття, відповідно до наказу начальника управління молоді та спорту Миколаївської ОВА Михайла Ніколаєва, за результатами виступу на чемпіонаті України 2025 року спортсменам вручили посвідчення та нагрудні знаки кандидата у майстри спорту України Софії Гладь та Георгію Юр’єву.

Також за підсумками 2025 року було вручено відзнаки: «Краща спортсменка року» серед дівчат — Анні Мєлєгі та «Кращий спортсмен року» серед юніорів — Артему Ткачу.

Каратисти Федерації кіокушин карате Миколаївської області на цих змаганнях здобули 30 золотих, 21 срібну та 13 бронзових медалей.

Нагадаємо, миколаївські спортсмени вибороли призові місця на чемпіонаті світу з Kyokushin-kai карате, який відбувся у Польщі.