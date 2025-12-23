 Каратисти з Миколаївщини вибороли нагороди на відкритому обласному чемпіонаті

  • вівторок

    23 грудня, 2025

  • 1.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 1.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Каратисти з Миколаївщини вибороли нагороди на відкритому обласному чемпіонаті

Відкритий чемпіонат Миколаївської області з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській областіВідкритий чемпіонат Миколаївської області з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській області

У неділю, 21 грудня, у Фізкультурно-оздоровчому комплексі «ФОК Миколаїв» відбувся Відкритий чемпіонат Миколаївської області з кіокушин карате.

Про це повідомили у Федерації кіокушин карате Миколаївської області.

У змаганнях взяли участь 130 спортсменів з Миколаєва, Первомайська, Очакова, Чорноморської громади, а також вихованці Миколаївської обласної комунальної комплексної ДЮСШ №1 під керівництвом тренерів Юрія та Анастасії Галімон і Володимира Гурова.

Реклама

Під час урочистого відкриття, відповідно до наказу начальника управління молоді та спорту Миколаївської ОВА Михайла Ніколаєва, за результатами виступу на чемпіонаті України 2025 року спортсменам вручили посвідчення та нагрудні знаки кандидата у майстри спорту України Софії Гладь та Георгію Юр’єву.

Також за підсумками 2025 року було вручено відзнаки: «Краща спортсменка року» серед дівчат — Анні Мєлєгі та «Кращий спортсмен року» серед юніорів — Артему Ткачу.

Каратисти Федерації кіокушин карате Миколаївської області на цих змаганнях здобули 30 золотих, 21 срібну та 13 бронзових медалей.

Відкритий чемпіонат Миколаївської області з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській областіВідкритий чемпіонат Миколаївської області з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській області
Відкритий чемпіонат Миколаївської області з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській областіВідкритий чемпіонат Миколаївської області з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській області
Відкритий чемпіонат Миколаївської області з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській областіВідкритий чемпіонат Миколаївської області з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській області
Відкритий чемпіонат Миколаївської області з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській областіВідкритий чемпіонат Миколаївської області з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській області
Відкритий чемпіонат Миколаївської області з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській областіВідкритий чемпіонат Миколаївської області з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській області
Відкритий чемпіонат Миколаївської області з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській областіВідкритий чемпіонат Миколаївської області з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській області
Відкритий чемпіонат Миколаївської області з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській областіВідкритий чемпіонат Миколаївської області з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській області
Відкритий чемпіонат Миколаївської області з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській областіВідкритий чемпіонат Миколаївської області з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате у Миколаївській області

Нагадаємо, миколаївські спортсмени вибороли призові місця на чемпіонаті світу з Kyokushin-kai карате, який відбувся у Польщі.

Останні новини про: Спорт

Спортсменки Миколаївщини стали призерками Командного чемпіонату України з синхронного плавання
Зеленський позбавив держстипендій низку олімпійських чемпіонів, серед них — миколаївський спортсмен Кваша
Миколаївський стрибун у воду Середа став найкращим спортсменом 2025 року за версією НОК України
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївський зоопарк за рік заробив ₴22 млн

Анна Гакман
новини

У стравах, які готували для школярів Миколаєва, виявили кишкову паличку, — прокуратура

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві потрібно понад ₴100 млн для підвищення зарплат працівників у дитсадках

Анна Гакман
новини

Каша з-під перфоратора: фігурантам скандалу з харчування в школах Миколаєва дали підозри

Аліса Мелік-Адамян
новини

Справа Невінчанного: прокурор вкотре прийшов на засідання з помилками у клопотанні, а у судді сталась істерика

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

Миколаївський стрибун у воду Середа став найкращим спортсменом 2025 року за версією НОК України
Зеленський позбавив держстипендій низку олімпійських чемпіонів, серед них — миколаївський спортсмен Кваша
Спортсменки Миколаївщини стали призерками Командного чемпіонату України з синхронного плавання

У стравах, які готували для школярів Миколаєва, виявили кишкову паличку, — прокуратура

Каша з-під перфоратора: фігурантам скандалу з харчування в школах Миколаєва дали підозри

6 годин тому

Справа Невінчанного: прокурор вкотре прийшов на засідання з помилками у клопотанні, а у судді сталась істерика

Головне сьогодні