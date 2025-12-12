Каратисти з Миколаєва стали призерами чемпіонату світу у Польщі
Миколаївські спортсмени вибороли призові місця на чемпіонаті світу з Kyokushin-kai карате, який відбувся у Польщі.
Як повідомили в Миколаївській міській раді, у турнірі взяли участь близько 1400 спортсменів із 36 країн світу.
Зазначається, що вісім каратистів із Миколаєва представили Україну та здобули чотири золоті, дві срібні та одну бронзову медалі.
Чемпіони світу:
-
Михайло Савельєв (МЛ, 53);
-
Ренат Попеску (МГ, 56);
-
Олексій Нагернюк (МЛ, 41);
-
Артем Бачинський (МЛ, 19).
Срібні призери:
-
Павло Савельєв (МГ, 31);
-
Руслан Попеску (МГ, 56).
Бронзовий призер:
-
Владислав Герасимов (МЛ, 8).
Спортсменів підготував тренер Віталій Гишко.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени вибороли 11 на Абсолютному чемпіонаті та Кубку Європи з кіокушин карате. Змагання пройшли 6-7 грудня у Бухаресті та зібрали 878 учасників із 18 країн.
