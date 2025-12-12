 Каратисти з Миколаєва стали призерами чемпіонату світу у Польщі

Каратисти з Миколаєва стали призерами чемпіонату світу у Польщі

Каратисти з Миколаєва на чемпіонату світу у Польщі. Фото: Миколаївська міська радаКаратисти з Миколаєва на чемпіонату світу у Польщі. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські спортсмени вибороли призові місця на чемпіонаті світу з Kyokushin-kai карате, який відбувся у Польщі.

Як повідомили в Миколаївській міській раді, у турнірі взяли участь близько 1400 спортсменів із 36 країн світу.

Зазначається, що вісім каратистів із Миколаєва представили Україну та здобули чотири золоті, дві срібні та одну бронзову медалі.

Чемпіони світу:

  • Михайло Савельєв (МЛ, 53);

  • Ренат Попеску (МГ, 56);

  • Олексій Нагернюк (МЛ, 41);

  • Артем Бачинський (МЛ, 19).

Срібні призери:

  • Павло Савельєв (МГ, 31);

  • Руслан Попеску (МГ, 56).

Бронзовий призер:

  • Владислав Герасимов (МЛ, 8).

Спортсменів підготував тренер Віталій Гишко.

Нагадаємо, миколаївські спортсмени вибороли 11 на Абсолютному чемпіонаті та Кубку Європи з кіокушин карате. Змагання пройшли 6-7 грудня у Бухаресті та зібрали 878 учасників із 18 країн.

