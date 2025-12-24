 Міськрада Миколаєва орендує басейн у Водолії для тренувань дітей з аутизмом

У Миколаєві орендують басейн для безкоштовної реабілітації дітей з аутизмом

Тренування дітей в басейні. Фото: Миколаївська міська радаТренування дітей в басейні. Фото: Миколаївська міська рада

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради орендує стрибковий басейн у комплексі «Водолій», де можуть безкоштовно тренуватись діти з аутизмом. Дана опція коштує бюджету 8,3 мільйона гривень.

Про це під час засідання комісії з питань бюджету 23 грудня розповіла начальниця управління Ірина Бондаренко, пишуть «МикВісті».

За її словами, басейн використовується не лише для стрибків у воду. На його базі працює комплексна дитячо-юнацька спортшкола «Україна», яка має три відділення — синхронне плавання, плавання та стрибки з вишки.

— У нас займаються майже 50 осіб — це діти з аутизмом, ветерани війни та їхні родини. Басейн працює постійно і фактично переповнений, адже ми використовуємо його для реабілітації. Усі заняття відбуваються безкоштовно, у нас підписаний відповідний меморандум, — зазначила Ірина Бондаренко.

Вона наголосила, що робота з дітьми з аутизмом потребує значних фізичних і психологічних зусиль від тренерів, тому їм передбачені додаткові надбавки.

— Тренерам важко працювати, ми доплачуємо їм надбавку за складність і напруженість. Вони буквально «обривають руки» — ви розумієте, що таке працювати з дітьми-аутистами, — пояснила посадовиця.

Зазначається, що міське управління орендує лише стрибковий басейн на 25 метрів. Плавальних доріжок там немає, однак його розмір та місткість дозволяє там плавати.

раніше повідомлялось, що жителі Миколаївщини, навіть без статусу інвалідності або участі в бойових діях, можуть пройти безоплатну медичну реабілітацію. Послуга доступна всім, хто має відповідні медичні показання, як дорослим, так і дітям.

