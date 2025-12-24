У Миколаєві орендують басейн для безкоштовної реабілітації дітей з аутизмом

Тренування дітей в басейні. Фото: Миколаївська міська рада

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради орендує стрибковий басейн у комплексі «Водолій», де можуть безкоштовно тренуватись діти з аутизмом. Дана опція коштує бюджету 8,3 мільйона гривень.

Про це під час засідання комісії з питань бюджету 23 грудня розповіла начальниця управління Ірина Бондаренко, пишуть «МикВісті».

За її словами, басейн використовується не лише для стрибків у воду. На його базі працює комплексна дитячо-юнацька спортшкола «Україна», яка має три відділення — синхронне плавання, плавання та стрибки з вишки.

— У нас займаються майже 50 осіб — це діти з аутизмом, ветерани війни та їхні родини. Басейн працює постійно і фактично переповнений, адже ми використовуємо його для реабілітації. Усі заняття відбуваються безкоштовно, у нас підписаний відповідний меморандум, — зазначила Ірина Бондаренко.

Вона наголосила, що робота з дітьми з аутизмом потребує значних фізичних і психологічних зусиль від тренерів, тому їм передбачені додаткові надбавки.

— Тренерам важко працювати, ми доплачуємо їм надбавку за складність і напруженість. Вони буквально «обривають руки» — ви розумієте, що таке працювати з дітьми-аутистами, — пояснила посадовиця.

Зазначається, що міське управління орендує лише стрибковий басейн на 25 метрів. Плавальних доріжок там немає, однак його розмір та місткість дозволяє там плавати.

