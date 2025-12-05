  • пʼятниця

    5 грудня, 2025

На виправлення дефектів «Острова звірів» у Миколаївському зоопарку витратить ще ₴4,3 млн

Комплекс вольєрів «Острів звірів» у Миколаївському зоопарку, скриншот з відео міського голови Олександра Сєнкевича/FacebookКомплекс вольєрів «Острів звірів» у Миколаївському зоопарку, скриншот з відео міського голови Олександра Сєнкевича/Facebook

На усунення дефектів на літніх вольєрах комплексу «Острів звірів» у Миколаївському зоопарку збираються додатково витратити 4,3 мільйона гривень.

Відповідний тендер опублікували на порталі Prozorro, повідомляють «МикВісті»

Інформацію про відкриті торги з особливостями 4 грудня оприлюднило Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради. Вартість робіт з коригуванням становитиме 4 мільйони 305 тисяч 627 гривень.

Скриншот тендеру з порталу ProzorroСкриншот тендеру з порталу Prozorro

Кошти передбачені на демонтажні та будівельні роботи літніх вольєрів та улаштування тротуарів. У технічному завданні серед іншого передбачається демонтаж старих конструкцій, ремонтні роботи в кормових блоках, відновлення вітражів та прокладання нової каналізаційної мережі для вольєрів.

До 19 грудня підрядника можуть подати свої пропозиції. Строк виконання робіт вказаний до 15 квітня 2026 року.

Раніше керівник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олексій Савчук повідомив, що під час усунення будівельних дефектів на літніх вольєрах комплексу «Острів звірів» у Миколаївському зоопарку з’ясувалося, що значну просадку ґрунту спричинив багаторічний шар перегнилого листя, який пролягав на глибині до шести метрів та призвів до руйнування конструкцій.

Нагадаємо, що 18 червня 2025 року Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради уклало договір з фірмою «Реконструкція та Будівництво» та ремонт вольєрів у «Острові звірів» на суму 1 мільйона 624 тисячі 144 гривні. Йдеться про виправлення дефектів, допущених підрядником ще до повномасштабної війни під час будівництва.

Згідно з технічним завданням, основна мета — демонтувати дефектні конструкції та виконати частину робіт заново. Зокрема, йдеться про зняття щебеневого покриття, демонтаж цементобетонних конструкцій і склопакетів, а також вивезення будівельного сміття. Крім того, окремо планується відновити водойми: заново викопати котловани, зробити гідроізоляцію, залити армований бетон.

«Острів звірів» у зоопарку: що відомо

Комплекс «Острів звірів» почали зводити у 2020 році. Перший тендер виграло одеське ТОВ «Інж-строй», яке тоді мало лише один успішний кейс — ремонт ангіографа в миколаївській лікарні. Роботи з вольєрами оцінили у 19,4 мільйона гривень.

Відкрити комплекс літніх вольєрів у Миколаївському зоопарку планували у вересні 2021 року. Узимку того ж року тодішній директор Управління капітального будівництва міськради Олександр Поздняков повідомив про завершення будівництва.

Водночас стало відомо, що зоопарку не вистачає співробітників для обслуговування збудованого комплексу «Острів звірів». У зв'язку з цим директор зоопарку Володимир Топчій направив звернення до міськради про те, щоб йому дозволили взяти до штату ще 4 людини.

Згодом, у грудні 2021 року стало відомо, що на будівництво комплексу вольєрів «Острів звірів» збираються витратити ще 4,9 мільйона гривень. Влада міста через систему DREAM шукала донора, який би надав кошти на капітальний ремонт. А вартість вже розробленого для цих робіт проєкту склала 179,9 тисячі гривень.

партнерство
Internews Europe

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

Миколаїв вперше віддав харчування школярів у приватні руки. З ким пов‘язана компанія, яка отримала ₴14 млн?

Мешканці ЖК «Рів’єра», де вже третій рік немає опалення, просять не відключати їм електроенергію

Сєнкевич анонсував експеримент з кейтерингом в школах Миколаєва: «Важливо отримати відгуки від батьків»

До лікарень Миколаївщини доставили тисячу доз вакцини проти сказу: цього має вистачити на три місяці

У Миколаєві пояснили, як проходять обстеження пошкодженого житла та чому різняться суми компенсацій

