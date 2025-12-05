На виправлення дефектів «Острова звірів» у Миколаївському зоопарку витратить ще ₴4,3 млн

Комплекс вольєрів «Острів звірів» у Миколаївському зоопарку, скриншот з відео міського голови Олександра Сєнкевича/Facebook

На усунення дефектів на літніх вольєрах комплексу «Острів звірів» у Миколаївському зоопарку збираються додатково витратити 4,3 мільйона гривень.

Відповідний тендер опублікували на порталі Prozorro, повідомляють «МикВісті»

Інформацію про відкриті торги з особливостями 4 грудня оприлюднило Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради. Вартість робіт з коригуванням становитиме 4 мільйони 305 тисяч 627 гривень.

Скриншот тендеру з порталу Prozorro

Кошти передбачені на демонтажні та будівельні роботи літніх вольєрів та улаштування тротуарів. У технічному завданні серед іншого передбачається демонтаж старих конструкцій, ремонтні роботи в кормових блоках, відновлення вітражів та прокладання нової каналізаційної мережі для вольєрів.

До 19 грудня підрядника можуть подати свої пропозиції. Строк виконання робіт вказаний до 15 квітня 2026 року.

Раніше керівник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олексій Савчук повідомив, що під час усунення будівельних дефектів на літніх вольєрах комплексу «Острів звірів» у Миколаївському зоопарку з’ясувалося, що значну просадку ґрунту спричинив багаторічний шар перегнилого листя, який пролягав на глибині до шести метрів та призвів до руйнування конструкцій.

Нагадаємо, що 18 червня 2025 року Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради уклало договір з фірмою «Реконструкція та Будівництво» та ремонт вольєрів у «Острові звірів» на суму 1 мільйона 624 тисячі 144 гривні. Йдеться про виправлення дефектів, допущених підрядником ще до повномасштабної війни під час будівництва.

Згідно з технічним завданням, основна мета — демонтувати дефектні конструкції та виконати частину робіт заново. Зокрема, йдеться про зняття щебеневого покриття, демонтаж цементобетонних конструкцій і склопакетів, а також вивезення будівельного сміття. Крім того, окремо планується відновити водойми: заново викопати котловани, зробити гідроізоляцію, залити армований бетон.

«Острів звірів» у зоопарку: що відомо

Комплекс «Острів звірів» почали зводити у 2020 році. Перший тендер виграло одеське ТОВ «Інж-строй», яке тоді мало лише один успішний кейс — ремонт ангіографа в миколаївській лікарні. Роботи з вольєрами оцінили у 19,4 мільйона гривень.

Відкрити комплекс літніх вольєрів у Миколаївському зоопарку планували у вересні 2021 року. Узимку того ж року тодішній директор Управління капітального будівництва міськради Олександр Поздняков повідомив про завершення будівництва.

Водночас стало відомо, що зоопарку не вистачає співробітників для обслуговування збудованого комплексу «Острів звірів». У зв'язку з цим директор зоопарку Володимир Топчій направив звернення до міськради про те, щоб йому дозволили взяти до штату ще 4 людини.

Згодом, у грудні 2021 року стало відомо, що на будівництво комплексу вольєрів «Острів звірів» збираються витратити ще 4,9 мільйона гривень. Влада міста через систему DREAM шукала донора, який би надав кошти на капітальний ремонт. А вартість вже розробленого для цих робіт проєкту склала 179,9 тисячі гривень.