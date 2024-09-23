У Миколаєві шукають донора для будівництва нових вольєрів у зоопарку

Миколаївський зоопарк, фото «МикВісті»

Комунальна установа «Миколаївський зоопарк» планує побудувати три вольєри та відремонтувати скляну покрівлю «Острову звірів». Наразі вже розроблені відповідні проєкти і триває пошук донорів, які б профінансували ці роботи.

Відповідна інформація розміщена на сайті державної системи DREAM, пишуть «МикВісті».

Загалом на розробку цих проєктів впродовж 2016-2021 років витратили 592,5 тисячі гривень, свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro. Йдеться про:

будівництво комплексу для великих копитних тварин. Вартість вже розробленого проєкту цього будівництва склала 95,5 тисячі гривень, ще 83,6 тисячі гривень — витратили на 3D-візуалізацію. Наразі зоопарк шукає донора, який би профінансував роботи.

Миколаївський зоопарк, фото «МикВісті»

Проєкт передбачає забудову вільної території зоопарку з влаштуванням вольєрів для копитних тварин, вольєрів для птахів, кафе на 50 посадочних місць, фонтану та дитячого майданчика з прохідною алеєю. А на території, вільної від забудови, хочуть влаштувати газони.

Миколаївський зоопарк, фото «МикВісті»

будівництво відкритого вольєру з басейном для великих хижих тварин. Вартість вже розробленого проєкту склала 44,9 тисячі гривень. Наразі зоопарк шукає донора, який би профінансував роботи.

Проєктом передбачається будівництво основного та допоміжного відкритого вольєру. Для тварин передбачається два кам'яних вольєра. Зі східного боку вольєру панують встановити оглядові майданчики для відвідувачів. А з західного боку планують зробити робочий коридор для обслуговування вольєру.

будівництво куполу зовнішнього вольєру відділу приматів. Вартість вже розробленого проєкту склала 92,3 тисячі гривень. Наразі зоопарк шукає донора, який би профінансував роботи

Він передбачає будівництво зовнішнього вольєру для приматів, який з західної сторони примикатиме до існуючої споруди зимових вольєрів. Відкриті вольєри для вигулу звірів за проєктом мають бути огороджені по периметру оглядовою стінкою висотою 1,45 метра з протиударного скла «Триплекс». А вище стінки з скла «триплексу» розміщуватиметься сам купол висотою 12 метрів від рівня верху підпірної стіни.

Миколаївський зоопарк, фото «МикВісті»

капітальний ремонт скляної покрівлі будівлі «Острів звірів». Вартість вже розробленого проєкту склала 179,9 тисячі гривень. Наразі зоопарк шукає донора, який би профінансував роботи

Проєкт передбачає капітальний ремонт покрівлі з заміною старої скляної покрівлі на нову скляну. Ця покрівля мають зробити секційною з можливістю відкриття і закриття.

Ескіз проєкту капітального ремонту скляної покрівлі будівлі «Острів звірів» у зоопарку Миколаєва, скриншот з сюжету телеканалу «МАРТ»

будівництво громадського туалету з урахуванням потреб маломобільних груп населення. Вартість вже розробленого проєкту склала 96 тисяч гривень. Наразі зоопарк шукає донора, який би профінансував роботи

Проєкт передбачає благоустрій і озеленення території: влаштування пішохідних доріжок, газонів, відмостки зі сторони головного фасаду будівлі, посадки чагарників, також запроєктовано влаштування штучного насипу з озелененням різноманітними видами рослин та благоустроєм останнього каменями — валунами. Проєктом також передбачено встановлення урн для сміття, лавок біля входу будівлі та вуличних ліхтарів.

Миколаївський зоопарк, фото «МикВісті»

Маломобільним групам населення з вадами слуху передбачаються: таблички з відповідними назвами приміщень, покажчики евакуаційних виходів, які в разі аварійної ситуації керують евакуацією людей.

Варто зазначити, що наразі дані стосовно вартості та строків реалізації цих проєктів на сайті DREAM відсутні.

Нагадаємо, у відділі орнітології Миколаївського зоопарку запроваджено карантин через виявлення пташиного грипу у диких перелітних птахів.