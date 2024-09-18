У зоопарку Миколаєва частково оголосили карантин через пташиний грип
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- Аліса Мелік-Адамян
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19:40, 18 вересня, 2024
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У відділі орнітології Миколаївського зоопарку запроваджено карантин через виявлення пташиного грипу у диких перелітних птахів.
Як повідомляє пресслужба зоопарку, наразі розроблено та впроваджуються карантинні заходи для запобігання поширенню хвороби.
У зв’язку з цим, відділ орнітології тимчасово закритий для відвідувачів.
Керівництво зоопарку закликає відвідувачів стежити за офіційними повідомленнями щодо подальших змін у роботі закладу.
Нагадаємо, у Києві презентували фільм «Ми, наші улюбленці та війна» — там розповідається історія зоопарку Миколаєва під час великої війни.