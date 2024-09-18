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У зоопарку Миколаєва частково оголосили карантин через пташиний грип

У відділі орнітології Миколаївського зоопарку запроваджено карантин через виявлення пташиного грипу у диких перелітних птахів.

Як повідомляє пресслужба зоопарку, наразі розроблено та впроваджуються карантинні заходи для запобігання поширенню хвороби.

У зв’язку з цим, відділ орнітології тимчасово закритий для відвідувачів.

Керівництво зоопарку закликає відвідувачів стежити за офіційними повідомленнями щодо подальших змін у роботі закладу.

Нагадаємо, у Києві презентували фільм «Ми, наші улюбленці та війна» — там розповідається історія зоопарку Миколаєва під час великої війни.

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