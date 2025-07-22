В Миколаєві з другої спроби обрали підрядника, який за ₴1,6 млн виправить дефекти будівництва «Острова звірів» у зоопарку

Комплекс вольєрів «Острів звірів» у Миколаївському зоопарку, скриншот з відео міського голови Олександра Сєнкевича/Facebook

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради з другої спроби заключило договір з підрядником, який виправить будівельні помилки, що з’явилися під час спорудження літніх вольєрів комплексу «Острів звірів» у зоопарку.

Відповідний тендер опублікували на порталі Prozorro.

Йдеться про виправлення дефектів, допущених підрядником ще до повномасштабної війни під час будівництва вольєрів у «Острові звірів». У планах — ремонт тріщин в огорожі, переробка ставків та зміцнення ґрунту. Перший тендер опублікували 9 травня. Вартість робіт тоді складала 1 мільйон 657 тисяч 631 гривня. Однак аукціон так і не відбувся через відсутність пропозицій.

Новий тендер провели без використання електронної системи. Сума закупівлі зменшилась до 1 мільйона 624 тисячі 144 гривні. 18 червня Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради заключило договір з фірмою «Реконструкція та Будівництво». Він діятиме до 31 грудня 2026 року, однак роботи підрядник має завершити до кінця березня 2026 року. У договорі вказано, що сума робіт може зменшитись за взяємною згодою сторін.

Скриншот тендеру з Prozorro Скриншот тендеру з Prozorro

Згідно з даними YouControl, фірма зареєстрована у Миколаєві у 2010 році, керівником є Сергій Нечипуренко. Основною діяльністю компанії вказано будівництво житлових і нежитлових будівель.

Вже у липні мають розпочатися демонтажні роботи. Згідно з планом, потрібно прибрати зіпсовані конструкції та заново зробити частину робіт. Зокрема, зняти щебінь, розібрати бетонні частини та склопакети, а також вивезти все будівельне сміття.

Нагадаємо, що у Миколаївському зоопарку урочисто відкрили перший у місті готель для комах.

«Острів звірів» у зоопарку

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Комплекс «Острів звірів» почали зводити у 2020 році. Перший тендер виграло одеське ТОВ «Інж-строй», яке тоді мало лише один успішний кейс — ремонт ангіографа в миколаївській лікарні. Роботи з вольєрами оцінили у 19,4 мільйона гривень.

Комплекс літніх вольєрів «Острів звірів» у Миколаївському зоопарку планували відкрити у вересні 2021 року. Взимку того ж року тодішній директор Управління капітального будівництва міської ради Олександр Поздняков повідомив про завершення будівництва літніх вольєрів.

Водночас стало відомо, що зоопарку не вистачає співробітників для обслуговування збудованого комплексу «Острів звірів». У зв'язку з цим директор зоопарку Володимир Топчій направив звернення до міськради про те, щоб йому дозволили взяти до штату ще 4 людини.

У грудні 2021 року стало відомо, що на будівництво комплексу вольєрів «Острів звірів» збираються витратити ще 4,9 мільйона гривень.

Влада міста через систему DREAM шукає донора, який би надав кошти на капітальний ремонт скляної покрівлі будівлі «Острів звірів». А вартість вже розробленого для цих робіт проєкту склала 179,9 тисячі гривень.

Нагадаємо, що на будівництво літніх вольєрів «Острів звірів» у Миколаївському зоопарку у 2025 році планують закласти 2 мільйони гривень. Передбачається, що на кінець 2025 року готовність об'єкта складатиме 100%.