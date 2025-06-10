У Миколаївському зоопарку відкрили перший готель для комах. Фото: Миколаївський зоопарк

У понеділок, 10 червня, в Миколаївському зоопарку урочисто відкрили перший у місті готель для комах.

Як повідомили у пресслужбі зоопарку, проєкт реалізовано в межах ініціативи «Оцінка забруднення пошкоджених ґрунтів та розробка плану відновлення земель у Миколаївській області», що впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки уряду Швеції.

Під час відкриття відбулася лекція від ентомолога, кандидата біологічних наук Юрія Проценка. Він розповів, що у світі налічується близько 20 тисяч видів бджіл, більшість з яких веде поодинокий спосіб життя та потребує спеціальних умов для гніздування.

За словами науковця, в умовах міста, де постійно прибирається рослинність, таким комахам складно знайти місце для існування. Готелі для комах виконують функцію сховку, місця для зимівлі, а також мають важливу освітню роль — відвідувачі можуть більше дізнатися про роль комах в екосистемі.

У зоопарку зазначили, що створення подібних об’єктів сприяє збереженню біорізноманіття та формуванню екологічної свідомості серед мешканців регіону.

У Миколаївському зоопарку відкрили перший готель для комах. Фото: Миколаївський зоопарк У Миколаївському зоопарку відкрили перший готель для комах. Фото: Миколаївський зоопарк У Миколаївському зоопарку відкрили перший готель для комах. Фото: Миколаївський зоопарк

Нагадаємо, що у Миколаївському зоопарку планують усунути будівельні недоліки, які виникли під час зведення літніх вольєрів комплексу «Острів звірів». На ці роботи виділили 1,6 мільйона гривень.