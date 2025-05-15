У Миколаївському зоопарку виправлять неякісний ремонт «Острову звірів»: на це планують витратити ₴1,6 млн

У Миколаївському зоопарку планують усунути будівельні недоліки, які виникли під час зведення літніх вольєрів комплексу «Острів звірів». На ці роботи виділили 1,6 мільйона гривень.

Відповідний тендер опублікували на порталі Prozorro. Завершити все мають до 31 березня 2026 року.

Згідно з технічним завданням, основна мета — демонтувати дефектні конструкції та виконати частину робіт заново. Зокрема, йдеться про зняття щебеневого покриття, демонтаж цементобетонних конструкцій і склопакетів, а також вивезення будівельного сміття.

Окремо планується відновити водойми: заново викопати котловани, зробити гідроізоляцію, залити армований бетон.

Усередині вольєрів також заплановані зміни — стару цегляну кладку та гранітне облицювання приберуть, а на їх місці зведуть нові стіни з керамічної цегли й оновлять облицювання.

В коментарі «МикВісті» директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук розповів, що ці роботи — наслідок численних дефектів, допущених підрядником ще до повномасштабної війни.

— Роботи були виконані, але всі бачать, що у нас є наразі недоліки в роботах, які були висунуті підряднику, який працював там ще до війни. Він не погоджується з ними, не заперечує, нічого не робить. По периметру огорожі є місця, де тріщини, провалини. Тобто потрібно відновити вимощення, ущільнити грунт. Потім потрібно переробити три ставки в трьох вольєрах, оскільки вони зроблені неякісно. Також там неякісно виконана частина огорожі між другим і третім вольєром. Було запропоновано частково розібрати цю огорожу та заново її влаштувати, — сказав Олексій Савчук.

«Острів звірів» у зоопарку

Комплекс «Острів звірів» почали зводити у 2020 році. Перший тендер виграло одеське ТОВ «Інж-строй», яке тоді мало лише один успішний кейс — ремонт ангіографа в миколаївській лікарні. Роботи з вольєрами оцінили у 19,4 мільйона гривень.