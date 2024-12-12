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На «Острів звірів» у зоопарку Миколаєва наступного року хочуть витратити ще ₴2 млн, будівництво триває вже сім років

Комплекс вольєрів «Острів звірів» у Миколаївському зоопарку, скриншот з відео міського голови Олександра Сєнкевича/FacebookКомплекс вольєрів «Острів звірів» у Миколаївському зоопарку, скриншот з відео міського голови Олександра Сєнкевича/Facebook

На будівництво літніх вольєрів «Острів звірів» у Миколаївському зоопарку наступного року планують закласти ще 2 мільйони гривень. Передбачається, що на кінець 2025 року готовність об'єкта складатиме 100%.

Про це свідчать дані матеріалів до проєкту бюджету Миколаєва на 2025 рік, повідомляють «МикВісті».

Там зазначається, що будівництво літніх вольєрів триває з 2017 року і завершити роботи з цього об'єкта планується наступного року. А загальна вартість об'єкта складає 25,9 мільйона гривень.

«Острів звірів» у зоопарку

Комплекс літніх вольєрів «Острів звірів» у Миколаївському зоопарку планували відкрити у вересні 2021 року. Взимку того ж року тодішній директор Управління капітального будівництва міської ради Олександр Поздняков повідомив про завершення будівництва літніх вольєрів.

— Він («Острів звірів», — прим.) повністю готовий. Об'єкт складається з трьох зон для трьох різних видів тварин. Вони розділені залізними дверима, щоб тварини не могли завдати один одному шкоди, — сказав тоді Олександр Поздняков.

Водночас стало відомо, що зоопарку не вистачає співробітників для обслуговування збудованого комплексу «Острів звірів». У зв'язку з цим директор зоопарку Володимир Топчій направив звернення до міськради про те, щоб йому дозволили взяти до штату ще 4 людини.

У грудні 2021 року стало відомо, що на будівництво комплексу вольєрів «Острів звірів» збираються витратити ще 5 мільйонів гривень.

На сьогодні влада міста через систему DREAM шукає донора, який би надав кошти на капітальний ремонт скляної покрівлі будівлі «Острів звірів». А вартість вже розробленого для цих робіт проєкту склала 179,9 тисячі гривень.

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