«Гроші псують людей», — депутат Кантор бачить наглядові ради при КП на добровільних засадах й без зарплат

Депутат Миколаївської міської ради Сергій Кантор. Архівне фото: «МикВісті»

Депутат Миколаївської міської ради Сергій Кантор від партії заявив, що не заперечує проти створення наглядових рад на комунальних підприємствах, але лише за умови, що їх члени працюватимуть на безоплатній основі.

Про це він розповів в коментарі «МикВісті».

Сергій Кантор, який є головою наглядової ради ПАТ «Завод «Екватор», наголосив, що дирекція комунальних підприємств несе кримінальну відповідальність за злочини, в тому числі шахрайство або зловживання, тому функції наглядової ради мають зводитися до громадського контролю.

— Я не проти створення наглядових рад, але лише на безоплатній основі. Депутати ж працюють як волонтери. На підприємствах є дирекція, яка за законом несе всю кримінальну відповідальність. А от громадське навантаження — це інша справа: направити, підказати, проконтролювати. Але не за гроші, я проти цього. Гроші псують людей. Ми говоримо про те, що треба скорочувати управлінський персонал, а робимо все рівно навпаки, і збільшуємо навантаження на бюджет, — зазначив Сергій Кантор.

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Він підкреслив, що наглядова рада має працювати виключно у форматі періодичних засідань для розгляду стратегічних чи управлінських питань, а не виконувати щоденні функції.

— Це не про те, щоб ходити на роботу щодня. Наглядова рада, вона має своє положення, вона збирається з приводу розгляду якихось питань, що стосуються стратегічних чи управлінських ситуацій. Я сам член наглядової ради і розуміюся на цьому, — зазначив депутат.

Хоча питання заробітної плати членів наглядових рад остаточно ще не вирішене, мер Миколаєва вже наводив досвід роботи наглядової ради на «Львівводоканалу». Там заробітна плата одного члена наглядової ради становить 4 тисячі гривень на годину, але не більше 42 тисяч гривень на місяць для кожного члена ради. А радниця міського голови вважає, що знайти 2,5 мільйонів гривень на утримання КП з бюджету міста «не є критичною витратою».

Наглядові ради для КП Миколаєва

Створення наглядових рад для комунальних підприємств Миколаєва анонсували на початку листопада 2024 року.

Передбачається, що наглядова рада має бути незалежним органом, який слідкуватиме за витратами та оцінюватиме ефективність управління ресурсами на підприємстві. А першим підприємством, де планують запровадити такий орган, стане «Миколаївводоканал».

Редакція «МикВісті» запитала депутатів міської ради, що вони думають з приводу створення наглядових рад.

Депутат міської ради Артем Ільюк назвав це непоганою ідеєю. На його думку, створення наглядових рад має створити противагу позиції влади.

А депутатка міської ради від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська розкритикувала таку ініціативу. За її словами, ця ініціатива виглядає дивно і необґрунтовано, особливо на тлі збільшення витрат на утримання персоналу.

Також депутатка Миколаївської міської ради Єлизавета Трищанович підтримала ініціативу щодо створення наглядових рад на комунальних підприємствах міста.