Депутатка Трищанович також підтримала створення наглядових рад при КП з зарплатою ₴40 тис: «Вони будуть перевіряти»

Депутатка Миколаївської міської ради Єлизавета Трищанович, грудень 2021 року, архівне фото «МикВісті»

Депутатка Миколаївської міської ради Єлизавета Трищанович підтримала ініціативу щодо створення наглядових рад на комунальних підприємствах міста.

Свою позицію вона озвучила в коментарі «МикВісті».

Хоча питання заробітної плати членів наглядових рад остаточно ще не вирішене, мер Миколаєва вже наводив досвід роботи наглядової ради на «Львівводоканалу». Там заробітна плата одного члена наглядової ради становить 4 тисячі гривень на годину, але не більше 42 тисяч гривень на місяць для кожного члена ради. А радниця міського голови вважає, що знайти 2,5 мільйонів гривень на утримання КП з бюджету міста «не є критичною витратою».

Депутатка Єлизавета Трищанович вважає, що такі наглядові ради мають працювати на кожному комунальному підприємстві Миколаєва.

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— Я не проти створення наглядових рад на комунальних підприємствах. Тому що вони будуть перевіряти ці комунальні підприємства, я вважаю, що їх повинні впровадити за всіма комунальними підприємствами. Не бачу в цьому нічого поганого, — сказала Єлизавета Трищанович.

Наглядові ради для КП Миколаєва

Створення наглядових рад для комунальних підприємств Миколаєва анонсували на початку листопада 2024 року.

Передбачається, що наглядова рада має бути незалежним органом, який слідкуватиме за витратами та оцінюватиме ефективність управління ресурсами на підприємстві. А першим підприємством, де планують запровадити такий орган, стане «Миколаївводоканал».

Редакція «МикВісті» запитала депутатів міської ради, що вони думають з приводу створення наглядових рад.

Депутат міської ради Артем Ільюк назвав це непоганою ідеєю. На його думку, створення наглядових рад має створити противагу позиції влади.

А депутатка міської ради від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська розкритикувала таку ініціативу. За її словами, ця ініціатива виглядає дивно і необґрунтовано, особливо на тлі збільшення витрат на утримання персоналу.