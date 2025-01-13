«Всі процеси відбору – публічні»: Сєнкевич анонсував старт конкурсу на незалежних членів наглядової ради КП «Миколаївводоканал»

Комунальне підприємство «Миколаївводоканал». Архівне фото «МикВісті»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич оголосив про старт конкурсу на посади трьох незалежних членів наглядової ради комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Як він повідомив, прийом заявок від кандидатів відкрито з метою покращення управління комунальним підприємством.

«Шукаємо професіоналів із досвідом у сферах фінансів, залучення інвестицій, стратегічного управління та водопостачання», — зазначив Олександр Сєнкевич.

За його словами, конкурсна комісія з дев’яти членів, до якої увійдуть депутати міськради, фахові рекрутери та представники міжнародних партнерів, оцінюватиме кандидатів, а також проведе співбесіди та визначить переможців. Перший етап конкурсу, прийом заявок, триватиме до 7 лютого 2025 року. Всі деталі можна знайти на офіційному сайті міської ради за посиланням.

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«Навесні матимемо імена трьох переможців конкурсу. Ще двох кандидатів оберу я спільно з депутатами. Загальну п’ятірку буде ухвалено депутатами на сесії. Як і обіцяв, всі процеси відбору – публічні. Слідкуйте за офіційними каналами комунікації міської ради», – додав міський голова.

Наглядові ради при миколаївських КП: що відомо

Наглядові ради, які створюють при комунальних підприємствах Миколаєва, виконуватимуть роль колективних керівних органів та нестимуть відповідальність за прийняті рішення. Їхня основна задача — забезпечувати стратегічний розвиток підприємств та контролювати ефективність роботи керівництва.

Як нам повідомила у коментарі позаштатна радниця міського голови Миколаєва Юлія Мінчева, основною функцією наглядових рад буде формування та контроль за реалізацією стратегічних рішень. При цьому рада працюватиме у взаємодії з керівником підприємства, але без втручання в операційну діяльність.

Щодо заробітної плати членів наглядових рад, питання поки що остаточно не вирішено. В коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що першочерговим завданням є формування ради і визначення кандидатів, а фінансові аспекти будуть опрацьовуватися пізніше. Під час пресконференції 20 листопада 2024 року, як приклад, Олександр Сєнкевич наводив досвід роботи наглядової ради на «Львівводоканалу». Там заробітна плата одного члена наглядової ради становить 4 тисячі на годину.