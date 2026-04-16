 Новий керівник водоканалу Миколаєва звільнив техдиректора Тельпіса

Новий менеджмент водоканалу звільнив техдиректора Тельпіса, який пропрацював на підприємстві понад 40 років

Технічний директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» Василь Тельпіс звільнений з посади відповідно до його заяви, яку він передав новому менеджменту підприємства, сформованого нещодавно створеною наглядовою радою.

Декларацію з приміткою «при звільненні» він подав 3 квітня, вказується у реєстрі декларацій НАЗК.

У коментарі виданню «МикВісті» Василь Тельпіс повідомив, що дійсно написав заяву на звільнення після розмови з новим генеральним директором «Миколаївводоканалу» Геннадієм Ізюмовим.

— Я бачу, що щось не те. Я спитав нового керівника, чи будемо ми працювати. Отримав відповідь, що вони не бачать мене у роботі. Ну я написав заяву та й пішов, - відповів Василь Тельпіс журналісту.

Про подальше майбутнє підприємства розповідати публічно він відмовився.

Олександр Сєнкевич вручає Василю Тельпісу нагороду «За заслуги перед містом», Скриншот з FacebookОлександр Сєнкевич вручає Василю Тельпісу нагороду «За заслуги перед містом», Скриншот з Facebook

Василь Тельпіс почав свою роботу у структурі миколаївського водоканалу одразу після завершення Одеського інженерно-будівельного інституту (факультет «Водопостачання та водовідведення») у 1985 році.

Пропрацювавши понад 40 років, пройшов шлях від інженера-технолога міських очисних споруд каналізації (1985), начальника міських очисних споруд каналізації (1986), головного інженера (1991), директора водоканалу (1998).

У 2015 році Василь Тельпіс вже звільнявся з водоканалу у період каденції мера Юрія Гранатурова, просте вже наступного року повернувся на підприємство разом з головним інженером Олександром Делі.

У період керівництва Василя Тельпіса місто перестало бути залежним від аварійного Жовтневого водосховища та постачання води за посередництва Миколаївського глиноземного заводу. Центральний водогін «Дніпро — Миколаїв» побудували 1979 року для забезпечення потреб МГЗ, а місто Миколаїв продовжувало отримувати воду з Інгульця, яка проходила через промислову зону Кривбасу й частково змішувалась із дніпровською водою у Жовтневому водосховищі.

Тоді була досягнута домовленість з МГЗ про повну передачу центрального водогону на баланс громади Миколаєва й місто почало отримувати воду напряму, - згадує у книзі до 100-річчя заснування Миколаївського міського водопроводу «Потік води живої» Тарас Кремінь.

Книга до 100-річчя заснування Миколаївського міського водопроводу «Потік води живої»Книга до 100-річчя заснування Миколаївського міського водопроводу «Потік води живої»

Також саме Василь Тельпіс стояв у витоків інвестиційного проєкту відновлення водопостачання й водовідведення у Миколаєві, коли у 2005 році вперше у незалежній Україні комунальне підприємство змогло залучити кредит у 15,6 млн євро та 3,4 млн євро гранту Європейської комісії на розвиток систем постачання та очищення води для Миколаєва.

Так само він працював технічним директором у період повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, коли з квітня 2022 року Миколаїв залишився без централізованого водопостачання, й координував процеси налагодження резервних способів постачання у водні системи міста.

У 2021 році міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вручив Василю Тельпісу почесну відзнаку міського голови «За заслуги перед містом Миколаїв».

Як відомо, наприкінці січня цього року у Миколаєві призначили нового генерального директора комунального підприємства «Миколаївводоканал». Ним став Геннадій Ізюмов — колишній очільник та головний інженер проєктів будівництва об’єктів водопостачання КП «Маріупольводоканал».



