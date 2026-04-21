Миколаївці просять відновити асфальт, який вже тричі знімали через аварію водогону

Миколаївці просять відремонтувати асфальт після робіт водоканалу на Севастопольській. Фото Олексій Бичковський

У Миколаєві на вул. Севастопольській, 47 кілька років повторюється ситуація: з люка починає текти вода, виток ліквідують, заново асфальтують ділянку. Але через деякий час знов є виток води, і все повторюється знов. Жителі просять відремонтувати водомережу, щоб аварій більше не було, та відновити асфальт.

Про це написав у групі Contact Center при Миколаївській міській раді Олексій Бичковський.

Ще 26 серпня 2024 року чоловік повідомив, що пориви на Севастопольській, 47 відбуваються регулярно. Перед укладанням нового асфальту він просив відремонтувати комунікації, адже кожного разу відновлюють асфальт, який потім переривають, та витрачають гроші.

«Кілька років тому на цій ділянці нарешті проклали новий асфальт, зробили бордюри. Ще коли тільки знімали рештки старого асфальту, перед укладанням нового, я писав в контакт центр, що спершу необхідно капітально відремонтувати підземні комунікації, бо в цьому місці регулярно раз на пів року водоканал риє. Проте цього зроблено не було. Півтора місяці тому вже в одному місці рили, тільки зарили, тепер вода тече з іншого місця, і новенький асфальт поступово перетвориться на купу латок», — написав Олексій Бичковський.

14 вересня чоловік знов повідомив, що вода продовжує текти, але ремонт не провели. Згодом у коментарях під дописом «Миколаївводоканал» відповів, що витік уснули, та акт на асфальтування передадуть підрядникам.

Виток по Севастопольській, 47 у лютому. Фото: Олексій Бичковський Асфальтне покриття не відновили після ремонту на Севастопольській. Фото: Олексій Бичковський

1 лютого 2026 року миколаївець звернувся з тією ж проблемою.

«Ремонтних» робіт вистачило на 4 місяці. І знов те саме. Скільки сотень тисяч гривень вже було витрачено на цю ділянку, хтось рахував? Питання риторичне. Можливо вже прийшов час нормально зробити, замінити трубу, а не ставити хомутики, чи то чопики вбивати, що вистачає такого ремонту на кілька місяців», — звернувся Олексій Бичковський.

20 квітня зареєстрували чергове звернення чоловіка. Він нагадав історію звернень та просив відновити асфальт, якщо водомережу не можуть відремонтувати.

«Скільки можна ще це робити? Подивіться історію моїх звернень — кілька років одне і те саме. Може вже час один раз нормально зробити в цьому місці водомережу, щоб кожні півроку не копати, не витрачати кошти на асфальт? Але якщо це знов не на часі, тоді просто прошу в черговий раз відновити асфальтне покриття після робіт водоканалу за цією адресою», — повідомив миколаївець.

У пресслужбі «Миколаївводоканалу» підтвердили «МикВісті», що до них було кілька звернень стосовно витоків. Але, як з'ясувалося, вони були у різних місцях, але кожного разу довелося знімати асфальт.

«На сьогодні той водогін, який іде до цього будинку і проходить вздовж нього, — ПО-труба, і вона не аварійна. Замінювати ту трубу немає сенсу. Витоки там ставалися у різних місцях: перший раз у водопровідному колодязі — розривали, ремонтували, другий раз — на вводі в будинок. Так само довелося розривати і ремонтувати. Третій раз — безпосередньо на магістралі стався витік. Тобто завжди це було у різних місцях, — зазначили у водоканалі.

На сьогодні витоків немає, але ще з лютого є акт для відновлення асфальту.

«Зараз така сама ситуація. Заасфальтуємо. Акт здали 3 лютого на відновлення асфальтного покриття. Проблема тільки у тому, що у нас закінчився тендер. Після нового тендеру активно будуть асфальтувати», — додали у водоканалі.

