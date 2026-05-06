Близько 65% водопровідних мереж Очакова перебувають у незадовільному стані

Комунальники замінюють водопровідні труби на одній з вулиць Очакова, фото МикВісті

В Очакові близько 65% мереж централізованого водопостачання та водовідведення залишаються у незадовільному стані.

Про це йдеться у звіті про роботу комунального підприємства «Очаків-сервіс» за 2025 рік, оприлюдненому на сайті Очаківської міської ради.

Зазначається, що протягом 2025 року за зверненнями мешканців у місті зафіксували 155 аварій на водопровідних мережах та ще 263 — на каналізаційних.

«Нагальною залишається питання покинутих власниками домоволодінь, мережі яких були пошкоджені в результаті обстрілів міста. З метою зменшення втрат в мережах та забезпечення споживачів безперебійним постачанням послуг з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення, підприємство було змушене, як і у 2024 році, проводити ремонти аварійних ділянок в приватних будинках», — йдеться у повідомленні.

За рік підприємство відремонтувало 4 815 метрів водопровідних мереж та 187 метрів каналізаційних. На відновлення основних засобів спрямували понад 6,4 мільйона гривень.

Виконані ремонтні роботи на мережах у 2025 році. Скриншот зі звіту

Виконані ремонтні роботи на мережах у 2025 році. Скриншот зі звіту

Виконані ремонтні роботи на мережах у 2025 році. Скриншот зі звіту

Також у звіті вказується, що у 2025 році в Очакові реалізували два масштабні проєкти капітального ремонту водопроводів за підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Загальна вартість робіт перевищила 17,5 мільйона гривень.

Зокрема, було капітально відремонтовано водопровід по вулиці 8 Березня протяжністю 1 192 метри, а також мережі на вулицях Суворова, Спаська, Ювілейна та Миру загальною протяжністю 1 988 метрів.

У КП «Очаків-сервіс» зазначають, що співпраця з міжнародними партнерами та фінансова підтримка з місцевого бюджету дозволяють поступово відновлювати критично важливу інфраструктуру, однак зношеність мереж залишається однією з головних проблем міського господарства.

Нагадаємо, що в Очакові за минулий рік на ремонт і утримання доріг витратили понад 5,8 мільйона гривень.

Також повідомлялося, що в Очаківській міській територіальній громаді смертність упродовж останніх років у 3–4 рази перевищує народжуваність.

Станом на жовтень 2025 року в Очакові проживало близько 7,5 тисячі людей. Це половина від кількості населення довоєнного часу.

Через обстріли у місті зруйновано або пошкоджено 70% будівель: приватні будинки, багатоповерхівки та об'єкти інфраструктури.

Також читайте матеріал «МикВісті» «За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?».