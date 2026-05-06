Близько 65% водопровідних мереж Очакова перебувають у незадовільному стані
- Новини Миколаєва
- Альона Коханчук
10:42, 06 травня, 2026
В Очакові близько 65% мереж централізованого водопостачання та водовідведення залишаються у незадовільному стані.
Про це йдеться у звіті про роботу комунального підприємства «Очаків-сервіс» за 2025 рік, оприлюдненому на сайті Очаківської міської ради.
Зазначається, що протягом 2025 року за зверненнями мешканців у місті зафіксували 155 аварій на водопровідних мережах та ще 263 — на каналізаційних.
«Нагальною залишається питання покинутих власниками домоволодінь, мережі яких були пошкоджені в результаті обстрілів міста. З метою зменшення втрат в мережах та забезпечення споживачів безперебійним постачанням послуг з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення, підприємство було змушене, як і у 2024 році, проводити ремонти аварійних ділянок в приватних будинках», — йдеться у повідомленні.
За рік підприємство відремонтувало 4 815 метрів водопровідних мереж та 187 метрів каналізаційних. На відновлення основних засобів спрямували понад 6,4 мільйона гривень.
Також у звіті вказується, що у 2025 році в Очакові реалізували два масштабні проєкти капітального ремонту водопроводів за підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Загальна вартість робіт перевищила 17,5 мільйона гривень.
Зокрема, було капітально відремонтовано водопровід по вулиці 8 Березня протяжністю 1 192 метри, а також мережі на вулицях Суворова, Спаська, Ювілейна та Миру загальною протяжністю 1 988 метрів.
У КП «Очаків-сервіс» зазначають, що співпраця з міжнародними партнерами та фінансова підтримка з місцевого бюджету дозволяють поступово відновлювати критично важливу інфраструктуру, однак зношеність мереж залишається однією з головних проблем міського господарства.
Нагадаємо, що в Очакові за минулий рік на ремонт і утримання доріг витратили понад 5,8 мільйона гривень.
Також повідомлялося, що в Очаківській міській територіальній громаді смертність упродовж останніх років у 3–4 рази перевищує народжуваність.
Станом на жовтень 2025 року в Очакові проживало близько 7,5 тисячі людей. Це половина від кількості населення довоєнного часу.
Через обстріли у місті зруйновано або пошкоджено 70% будівель: приватні будинки, багатоповерхівки та об'єкти інфраструктури.
