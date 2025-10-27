В Очакові обстрілами пошкоджено 70% будівель: «Є будинки, в які прилітало по 4 рази»

Наслідки обстрілів в Очакові, фото «МикВісті»

Станом на жовтень 2025 року в Очакові зруйновано або пошкоджено 70% будівель. приватні будинки, багатоповерхівки та об'єкти інфраструктури.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?».

— У нас пошкоджено, зруйновано приблизно 60-70% (будівель, — прим.). Це якщо враховувати і приватне житло, і багатоповерхівки, і об'єкти інфраструктури. Вікна вибило практично у всіх домах. Гадаю, лише в 10% будівель вони цілі, — розповів нам у коментарі мер Очакова Сергій Бичков.

Зараз пошкоджене житло відновлюють лише за гроші міського бюджету та завдяки донорам, акцентує мер Сергій Бичков: «На жаль, ми не попадаємо в програму «єВідновлення». Бо кабмінівська програма не діє на місця, які знаходяться в зоні бойових дій».

— Ми поки що не робимо стіни і не вставляємо вікна. Це роблять донори, якщо вони беруться за це. Ми ремонтуємо тільки дахи і зашиваємо вікна OSB-панелями. Бо охопити все неможливо. Є будинки, в які прилітало вже по 4 рази. Ми відновили дах, через місяць туди знову прилетіло, потім через пів року ще. Це такі вразливі зони, — сказав Сергій Бичков.

Очаків обстрілюють щодня. «Ми випробували на собі усі види озброєння», каже заступник мера Олексій Васьков. Зараз російські військові щодня запускають на місто FPV-дрони, розвідувальники, обстрілюють з артилерії, атакують різними видами ракет. Саме через Очаків летить більшість «Шахедів», якими Росія обстрілює Україну.

Нагадаємо, після вилучення «військового» податку на доходи фізичних осіб довелося скоротити майже половину працівників мерії Очакова.