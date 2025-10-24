Довелося звільнити 43% працівників мерії, — мер Очакова про бюджет міста після вилучення військового ПДФО

Мер Очакова Сергій Бичков у власному кабінеті, фото «МикВісті»

Після вилучення «військового» податку на доходи фізичних осіб довелося скоротити майже половину працівників мерії Очакова.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?».

— В нас забрали 87% нашого бюджету. Ми були залежні від ПДФО, військових, СБУ, — пояснив мер Очакова Сергій Бичков.

Через це у міській раді довелося скоротити 43% працівників.

— Скоротили тих, хто працює в обслуговуванні міської ради. Скорочення було багато. Ми були вимушені це робити, тому що нам не вистачало коштів. Звичайно, деякі з цих людей виїхали. Вони рахувались на праці, але були в простої. Деякі люди пішли на пенсію, деякі люди звільнилися самостійно, деяких скоротили і виплатили компенсації. Тут підхід до кожного був індивідуальний. Але це відбувалось, на жаль, — уточнив Сергій Бичков.

Він також уточнив, що цьогоріч з державного бюджету Очакову спрямували дотацію.

— Держава дає дотації. Те, що ми хотіли на цей рік, дякуємо всім, хто нам допомагав, ми отримали. Але ми не знаємо, що буде в наступному, — додав мер.

Що з військовим ПДФО?

У 2023 році Верховна Рада України ухвалила закон, що передбачає передачу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з зарплати військовослужбовців і поліцейських не в місцеві бюджети, а у спеціальний фонд державного бюджету.

В Асоціації міст України тоді висловили думку, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін.

Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових обіцяла виділити громадам Миколаївської області дотацію.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що через вилучення військового ПДФО бюджет міста втратив 3,4 мільярди гривень надходжень. Він додав, що у міській раді будуть скорочувати штат працівників через зменшення бюджету міста майже у два рази. Над цим, зокрема працює компанія «Ernst & Young».

Мер раніше також висловив сподівання, що вилучений з бюджету Миколаєва військовий ПДФО направлять на виготовлення зброї, зокрема, дронів для Збройних сил України.

До цього ситуацію з можливою втратою військового ПДФО прокоментували народні депутати. Зокрема, народний депутат від партії «Слуга народу» Артем Чорноморов виступив з критикою в бік Міністерства фінансів та бюджетного комітету Верховної Ради України через рішення забрати з бюджету Миколаєва податку на доходи фізосіб, який сплачують військові.

Під час сесії Миколаївської міської ради він заявив, що не буде підтримувати державний бюджет 2024, якщо в нього не внесуть поправки для того, щоб залишити в прифронтових громадах податок на доходи фізичних осіб, який сплачують військовослужбовці.

Народний депутат України Максим Дирдін повідомив, що не вноситиме до державного бюджету-2024 правки по Миколаївській області. На відміну від його колеги, нардеп Олександр Пасічний розказав, що працює над внесенням правок до державного бюджету на 2024 рік, щоб збалансувати доходи міста Миколаєва дотаціями після втрати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачують військові.

Народний депутат України Ігор Негулевський заявив, що підтримує вилучення військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з бюджетів громад, оскільки зараз пріоритет — перемога України, тому всі інші питання, включаючи повсякденні потреби громад, мають бути відкладені на другий план.