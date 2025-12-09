  • вівторок

    9 грудня, 2025

  • 3.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 3.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині фермери зібрали врожай гранатів: культура успішно приживається на півдні

Фермери Миколаївщини зібрали врожай гранатів. Фото: jagodnik.infoФермери Миколаївщини зібрали врожай гранатів. Фото: jagodnik.info

У Миколаївській області фермерське подружжя з Очакова зібрало цьогорічний врожай гранатів. Попри те, що культура залишається нетиповою для більшості регіонів України, на півдні вона добре приживається та стабільно плодоносить.

Цього сезону фермерам вдалося отримати кілька ящиків соковитих плодів, хоча частина врожаю постраждала через надмірну вологість, пише jagodnik.info.

Фермери Віталій і Тетяна Гуржій вже кілька років поспіль вирощують гранати у своєму саду в Очакові.

Як зазначає видання, подружжя кардинально змінило своє життя, коли у 2014 році переїхало зі столиці до приморського села. До цього Тетяна понад 15 років працювала в ресторанній сфері, а майже десятиліття — керувала закладами готельно-ресторанного бізнесу. В Очакові Гуржії взялися втілювати давню мрію: заклали сад та займаються вирощуванням лаванди, винограду, яблунь, груш, персиків, інжиру та овочів.

Фермери Миколаївщини зібрали врожай гранатів. Фото: jagodnik.infoФермери Миколаївщини зібрали врожай гранатів. Фото: jagodnik.info
Фермери Миколаївщини зібрали врожай гранатів. Фото: jagodnik.infoФермери Миколаївщини зібрали врожай гранатів. Фото: jagodnik.info
Фермери Миколаївщини зібрали врожай гранатів. Фото: jagodnik.infoФермери Миколаївщини зібрали врожай гранатів. Фото: jagodnik.info

Особливе місце у їхньому господарстві посідають гранати. Шостий рік тут культивують сорт Гюлоша рожева — відомий солодким смаком і темною соковитою серединою. За словами Тетяни, перші саджанці вони висадили «заради цікавості», хоча гранат для місцевого клімату не є дивиною: у регіоні його вирощують у багатьох подвір’ях.

Рослини формують у вигляді кущів, щоб зберігати компактність та мати можливість пригинати гілки до землі на зимовий період. Традиційний збір урожаю проводять у листопаді. Цього року з трьох кущів фермери отримали сім ящиків плодів.

Південний клімат сприяє вирощуванню гранату, однак культура потребує уважного догляду, особливо в період дощів. Через надмірну вологість частина плодів цього сезону потріскалася.

Тетяна розповідає, що кущі вже мають шість років. Плодоношення почалося на третій рік після висадження, а минулі два сезони виявилися особливо врожайними. Плоди достигають повністю, набувають дуже темного, майже «чорного» забарвлення та мають виразну солодкість. Розміри гранатів різняться — є як великі, так і дрібніші, але всі вони вже досягли стиглості.

Раніше повідомлялось, що цього року в Миколаївській області заклали перші демо-поля з вирощування бавовника — близько 3 тисяч гектарів. До експерименту, ініційованого Міністерством аграрної політики, долучилися сім господарств, а також Миколаївський аграрний університет.

Останні новини про: Очаків

«Перший дрон пробиває, другий заходить», — мер Очакова вважає, що замість захисних сіток треба закуповувати більше РЕБів
В Очаківській міськраді назвали причини можливого виселення музею Судковського з комунальної будівлі
На Миколаївщині дві громади отримають додаткові кошти на доплати вчителям
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві виготовляють ялинкові кулі з мініатюрами місцевих будівель

Анна Гакман
новини

Нові водоочисні для Миколаєва обіцяють запустити з січня 2026 року — кошти на будівництво надала держава

Юлія Бойченко
новини

Цьогоріч інклюзивний пляж в Одесі відвідали 160 тис. людей

Анна Гакман
новини

«Ставити ялинку — не моя робота», — Любаров сказав, чому знов не займається організацією святкування Нового року в Миколаєві

Анна Гакман
новини

Жителі будинку, які місяць живуть без газу після аварії, готові перекривати дорогу через бездіяльність ЖЕКу в Миколаєві

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Очаків

На Миколаївщині дві громади отримають додаткові кошти на доплати вчителям
В Очаківській міськраді назвали причини можливого виселення музею Судковського з комунальної будівлі
«Перший дрон пробиває, другий заходить», — мер Очакова вважає, що замість захисних сіток треба закуповувати більше РЕБів

ЦІКАВЕ

У Миколаєві виготовляють ялинкові кулі з мініатюрами місцевих будівель

ОБСТРІЛИ

Росіяни п’ять разів били FPV-дронами по Миколаївщині

1 година тому

Без світла по 14 годин: попередні графіки відключення на 9 грудня на Миколаївщині

Головне сьогодні