На Миколаївщині фермери зібрали врожай гранатів: культура успішно приживається на півдні

Фермери Миколаївщини зібрали врожай гранатів. Фото: jagodnik.info

У Миколаївській області фермерське подружжя з Очакова зібрало цьогорічний врожай гранатів. Попри те, що культура залишається нетиповою для більшості регіонів України, на півдні вона добре приживається та стабільно плодоносить.

Цього сезону фермерам вдалося отримати кілька ящиків соковитих плодів, хоча частина врожаю постраждала через надмірну вологість, пише jagodnik.info.

Фермери Віталій і Тетяна Гуржій вже кілька років поспіль вирощують гранати у своєму саду в Очакові.

Як зазначає видання, подружжя кардинально змінило своє життя, коли у 2014 році переїхало зі столиці до приморського села. До цього Тетяна понад 15 років працювала в ресторанній сфері, а майже десятиліття — керувала закладами готельно-ресторанного бізнесу. В Очакові Гуржії взялися втілювати давню мрію: заклали сад та займаються вирощуванням лаванди, винограду, яблунь, груш, персиків, інжиру та овочів.

Фермери Миколаївщини зібрали врожай гранатів. Фото: jagodnik.info Фермери Миколаївщини зібрали врожай гранатів. Фото: jagodnik.info Фермери Миколаївщини зібрали врожай гранатів. Фото: jagodnik.info

Особливе місце у їхньому господарстві посідають гранати. Шостий рік тут культивують сорт Гюлоша рожева — відомий солодким смаком і темною соковитою серединою. За словами Тетяни, перші саджанці вони висадили «заради цікавості», хоча гранат для місцевого клімату не є дивиною: у регіоні його вирощують у багатьох подвір’ях.

Рослини формують у вигляді кущів, щоб зберігати компактність та мати можливість пригинати гілки до землі на зимовий період. Традиційний збір урожаю проводять у листопаді. Цього року з трьох кущів фермери отримали сім ящиків плодів.

Південний клімат сприяє вирощуванню гранату, однак культура потребує уважного догляду, особливо в період дощів. Через надмірну вологість частина плодів цього сезону потріскалася.

Тетяна розповідає, що кущі вже мають шість років. Плодоношення почалося на третій рік після висадження, а минулі два сезони виявилися особливо врожайними. Плоди достигають повністю, набувають дуже темного, майже «чорного» забарвлення та мають виразну солодкість. Розміри гранатів різняться — є як великі, так і дрібніші, але всі вони вже досягли стиглості.

Раніше повідомлялось, що цього року в Миколаївській області заклали перші демо-поля з вирощування бавовника — близько 3 тисяч гектарів. До експерименту, ініційованого Міністерством аграрної політики, долучилися сім господарств, а також Миколаївський аграрний університет.