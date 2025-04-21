У Миколаївській області вирощуватимуть бавовну: аграрії закладають перші 3 тис. гектарів полів
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- Аліна Квітко
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9:15, 21 квітня, 2025
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Цього року в Миколаївській області заклали перші демо-поля з вирощування бавовника — близько 3 тисяч гектарів. До експерименту, ініційованого Міністерством аграрної політики, долучилися сім господарств, а також Миколаївський аграрний університет.
Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Олена Піскун, пише «МикВісті».
— Минулого року експеримент провели в Одеській області. Вони поділилися результатами, технологічними картами, витратами. Наші аграрії відгукнулися, і тепер ми маємо свої перші демо-поля. Бавовник — це дуже перспективна, високорентабельна культура, тому ми покладаємо на цей проєкт великі надії, — зазначила Олена Піскун.
Крім того, посадовиця розповіла про хід посівної кампанії на Миколаївщині. Традиційно найбільше площ відведено під зернові й технічні культури. Однак зростає й частка нішевих культур — коріандру, гірчиці та льону. Цьогоріч площі під ними зростуть утричі — до 10 тисяч гектарів.
Наразі в області вже посіяно:
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76 тисяч гектарів ярих зернових (ячмінь, горох, овес, яра пшениця);
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10 тисяч гектарів технічних культур (льон, коріандр, соняшник);
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3 тисяч гектарів овочевих (цибуля, морква, буряк);
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6 тисяч гектарів картоплі.
Усього цього року планується засіяти 725 тисяч гектарів ярового клину, зокрема:
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175 тисяч гектарів — зернові,
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500 тисяч гектарів — технічні культури,
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близько 30 тисяч гектарів — картопля та овочі,
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3 тисяч гектарів — баштанні,
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16 тисяч гектарів — кормові культури.
— Площа під овочевими культурами зросла на 5 тисяч гектарів — порівняно з минулим роком. Це свідчить про зростання інтересу до цих культур, — додала Олена Піскун.
Водночас поступово зменшується посівна площа під соняшником. Це наслідок кліматичних умов минулого року — культура сильно постраждала через спеку, тоді як зернові її витримали.
Як відомо, цьогоріч аграрії Миколаївщини планують засіяти понад 1,4 мільйона гектарів — це майже стільки ж, скільки було до початку повномасштабної війни. До 2022 року в області щороку засівали від 1,5 до 1,6 мільйона гектарів полів.
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