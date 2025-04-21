  • понеділок

    21 квітня, 2025

  • 19.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 21 квітня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 19.6° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаївській області вирощуватимуть бавовну: аграрії закладають перші 3 тис. гектарів полів

Вирощування бавовни. Фото: jardineriaon.comВирощування бавовни. Фото: jardineriaon.com

Цього року в Миколаївській області заклали перші демо-поля з вирощування бавовника — близько 3 тисяч гектарів. До експерименту, ініційованого Міністерством аграрної політики, долучилися сім господарств, а також Миколаївський аграрний університет.

Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Олена Піскун, пише «МикВісті».

— Минулого року експеримент провели в Одеській області. Вони поділилися результатами, технологічними картами, витратами. Наші аграрії відгукнулися, і тепер ми маємо свої перші демо-поля. Бавовник — це дуже перспективна, високорентабельна культура, тому ми покладаємо на цей проєкт великі надії, — зазначила Олена Піскун.

Крім того, посадовиця розповіла про хід посівної кампанії на Миколаївщині. Традиційно найбільше площ відведено під зернові й технічні культури. Однак зростає й частка нішевих культур — коріандру, гірчиці та льону. Цьогоріч площі під ними зростуть утричі — до 10 тисяч гектарів.

Наразі в області вже посіяно:

  • 76 тисяч гектарів ярих зернових (ячмінь, горох, овес, яра пшениця);

  • 10 тисяч гектарів технічних культур (льон, коріандр, соняшник);

  • 3 тисяч гектарів овочевих (цибуля, морква, буряк);

  • 6 тисяч гектарів картоплі.

Усього цього року планується засіяти 725 тисяч гектарів ярового клину, зокрема:

  • 175 тисяч гектарів — зернові,

  • 500 тисяч гектарів — технічні культури,

  • близько 30 тисяч гектарів — картопля та овочі,

  • 3 тисяч гектарів — баштанні,

  • 16 тисяч гектарів — кормові культури.

— Площа під овочевими культурами зросла на 5 тисяч гектарів — порівняно з минулим роком. Це свідчить про зростання інтересу до цих культур, — додала Олена Піскун.

Водночас поступово зменшується посівна площа під соняшником. Це наслідок кліматичних умов минулого року — культура сильно постраждала через спеку, тоді як зернові її витримали.

Як відомо, цьогоріч аграрії Миколаївщини планують засіяти понад 1,4 мільйона гектарів — це майже стільки ж, скільки було до початку повномасштабної війни. До 2022 року в області щороку засівали від 1,5 до 1,6 мільйона гектарів полів.

Останні новини про: Миколаївщина

Порушення військового обліку: Одещина серед регіонів з найбільшою кількістю штрафів
Разом переможемо: на Миколаївщині відбувся IV обласний етап Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги» з волейболу
У поліції відзвітували, що спіймали двох браконьєрів, які виловили 60 рибин на Миколаївщині
Реклама

Читайте також:

новини

«Як не потрапити в пастку фейків»: у Миколаєві відбувся воркшоп для журналістів

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві православні та католики святкують Великдень

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві біля залізничного вокзалу просіла плитка після заміни водогону

Даріна Мельничук
новини

Миколаївський центр катастроф передасть поліції швидку для евакуації поранених правоохоронців на Херсонщині

Аліна Квітко
новини

«Майже впав»: у Миколаєві мешканці занепокоєні аварійним стовпом біля їх будинку

Світлана Іванченко

Останні новини про: Миколаївщина

У поліції відзвітували, що спіймали двох браконьєрів, які виловили 60 рибин на Миколаївщині
Разом переможемо: на Миколаївщині відбувся IV обласний етап Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги» з волейболу
Порушення військового обліку: Одещина серед регіонів з найбільшою кількістю штрафів

Трамп сподівається на угоду між Україною та Росією вже цього тижня

2 години тому

Російські війська понад 2 тисячі разів порушили «великоднє перемир’я», — Зеленський

Головне сьогодні