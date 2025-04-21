У Миколаївській області вирощуватимуть бавовну: аграрії закладають перші 3 тис. гектарів полів

Вирощування бавовни. Фото: jardineriaon.com

Цього року в Миколаївській області заклали перші демо-поля з вирощування бавовника — близько 3 тисяч гектарів. До експерименту, ініційованого Міністерством аграрної політики, долучилися сім господарств, а також Миколаївський аграрний університет.

Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Олена Піскун, пише «МикВісті».

— Минулого року експеримент провели в Одеській області. Вони поділилися результатами, технологічними картами, витратами. Наші аграрії відгукнулися, і тепер ми маємо свої перші демо-поля. Бавовник — це дуже перспективна, високорентабельна культура, тому ми покладаємо на цей проєкт великі надії, — зазначила Олена Піскун.

Крім того, посадовиця розповіла про хід посівної кампанії на Миколаївщині. Традиційно найбільше площ відведено під зернові й технічні культури. Однак зростає й частка нішевих культур — коріандру, гірчиці та льону. Цьогоріч площі під ними зростуть утричі — до 10 тисяч гектарів.

Наразі в області вже посіяно:

76 тисяч гектарів ярих зернових (ячмінь, горох, овес, яра пшениця);

10 тисяч гектарів технічних культур (льон, коріандр, соняшник);

3 тисяч гектарів овочевих (цибуля, морква, буряк);

6 тисяч гектарів картоплі.

Усього цього року планується засіяти 725 тисяч гектарів ярового клину, зокрема:

175 тисяч гектарів — зернові,

500 тисяч гектарів — технічні культури,

близько 30 тисяч гектарів — картопля та овочі,

3 тисяч гектарів — баштанні,

16 тисяч гектарів — кормові культури.

— Площа під овочевими культурами зросла на 5 тисяч гектарів — порівняно з минулим роком. Це свідчить про зростання інтересу до цих культур, — додала Олена Піскун.

Водночас поступово зменшується посівна площа під соняшником. Це наслідок кліматичних умов минулого року — культура сильно постраждала через спеку, тоді як зернові її витримали.

Як відомо, цьогоріч аграрії Миколаївщини планують засіяти понад 1,4 мільйона гектарів — це майже стільки ж, скільки було до початку повномасштабної війни. До 2022 року в області щороку засівали від 1,5 до 1,6 мільйона гектарів полів.